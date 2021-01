Dwayne Johnson napovedal serijo, ki temelji na njegovem življenju

Hollywoodski igralec je na omrežju Instagram objavil napovednik za serijo, ki pripoveduje zgodbo o njegovem odraščanju. Ameriški gledalci bodo že kmalu lahko uživali v najstniških prigodah slavnega The Rocka, sam pa je mesec dni pred premiero dodal, da želi z izdelkom nasmejati občinstvo in mu ponuditi nekaj življenjskih modrosti.

Dwayne 'The Rock' Johnson je oboževalce razveselil z napovednikom nove serije, ki vključuje zgodbo njegove mladosti, odraščanja in poznih najstniških let. Ena od ameriških televizijskih mrež, ki se je s projektom ukvarjala v preteklih mesecih, bo ameriškim gledalcem serijo ponudila že v sredini februarja, igralec pa je delček vsebine objavil kar mesec dni prej.

Johnson je ob najavi filma, v kateri lahko vidimo odraščajočega fanta in njegovo pot do slave, zapisal: "Resnično si želim, da bi bil moj oče še živ, da bi videl tole. Kako bi bil ponosen!"in se ob tem spomnil na pokojnega očeta, wrestlerja Rockyja Johnsona, ki je umrl januarja 2020.

icon-expand Dwayne Johnson je na televizijsko serijo izjemno ponosen, gledalce želi nasmejati in jim ponuditi nekaj življenjskih modrosti. FOTO: Profimedia

"Komaj čakam, da nasmejim vas in vaše družine in z vami delim življenjske modrosti, ki sem se jih naučil skozi leta," je še dodal in mnoge z zabavnim napovednikom zagotovo spravil v boljšo voljo. Premiera dinamične serije, ki bo opisala njegovo doživljanje sveta pri 10, 15 in 20 letih, je napovedana za 16. februar 2021.