Dwayne Johnson s 75 milijoni znova najbolje plačani igralec

Dwayne Johnsonoziroma 'The Rock' si je naziv najbolje plačanega igralca prislužil že leta 2016 in lani. Na drugo mesto se je letos z 71,5 milijona dolarjev (približno 60, 7 milijona evrov) uvrstil Ryan Reynolds, od tega mu jih je 40 milijonov (približno 33,9 milijona evrov) izplačal prav velikan pretočnih vsebin Netflix. Sledeča mesta na Forbesovi lestvici so z več kot 50 milijoni dolarjev (približno 42,4 milijona evrov) zaslužka zasedli Mark Wahlberg, Ben Affleck in Vin Diesel.

Na šestem mestu je bil z 48,5 milijona dolarjev (približno 41,2 milijona evra) bollywoodski zvezdnikAkshay Kumar, ki je večino denarja zaslužil z oglaševanjem raznovrstnih izdelkov, med njimi multivitaminov in čistilnih sredstev za stranišče.