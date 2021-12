Dwayne Johnson se ne bo vrnil v franšizo Hitri in drzni

Dwayne Johnson je pred kratkim v intervjuju za CNN spregovoril o Vin Dieslovi objavi na Instagramu, kjer ga je javno pozval, naj se pridruži tudi naslednjemu filmu v franšizi Hitri in drzni. 49-letni The Rock je objavo označil za manipulativno in razložil, da sta se zvezdnika med seboj že pogovorila in je bilo jasno, da Johnson ne želi več sodelovati v tej franšizi.

V novem intervjuju za CNN je Dwayne Johnson, znan kot The Rock, spregovoril tudi o Vin Dieslovi prošnji na Instagramu, naj se znova pridruži snemanju novega filma iz franšize Hitri in drzni. Johnson je njegovo objavo imenoval 'primer Vin Dieslove manipulacije' in razložil, da se je že pred časom odločil, da v franšizi ne želi več sodelovati.

icon-expand Vin Diesel in Dwayne Johnson FOTO: Profimedia

"Vinova objava me je zelo presenetila. Junija, ko sva se povezala tudi osebno in ne preko družbenih omrežij, sem mu v pogovoru direktno povedal, da se ne bom vrnil v franšizo. Bil sem neposreden in trdno odločen. Dejal sem mu, da bom igralsko zasedbo vedno podpiral in navijal, da bodo filmi uspešni, a se sam ne bom več vrnil. Zasebno sem se pogovoril tudi s svojimi partnerji pri Universalu in vsi so me podprli, saj razumejo težavo," je povedal The Rock.

"Ni mi bilo všeč, da je v objavi omenil svoje otroke in smrt Paula Walkerja. O tem sva se pogovorila že pred meseci in prišla do jasnega zaključka. Moj cilj je bil, da s to neverjetno franšizo svoje potovanje zaključim s hvaležnostjo in dostojanstvom," je še dodal zvezdnik in zaključil z besedami: "Žal mi je, da je ta nesrečni dialog umazal čisto vodo. Kljub temu sem prepričan, da bo franšiza vedno dostavila tisto, kar bodo od nje pričakovali oboževalci. Svojim nekdanjim soigralcem in ustvarjalcem te franšize pa želim le najboljše in veliko uspeha v naslednjem poglavju."

Vin Diesel je novembra v objavi na Instagramu, na katero se je navezal Johnson, zapisal tudi: "Moj mlajši brat Dwayne, prišel je čas. Svet čaka zaključek Hitrih 10. Kot veš, si za moje otroke stric Dwayne v moji hiši in ni praznika, ko si ne bi z mojimi otroki izmenjali dobrih želja ... A prišel je čas." Vin v zapisu Johnsona spodbuja, da se javno odzove in potrdi sodelovanje v predzadnjem napovedanem filmu franšize Hitri in drzni.