Filmski prvenec Džejle Ramović: Prve fotografije s snemanja

Pevka Džejla Ramović in igralec Tarik Filipović sta se vrnila na snemanje novih prizorov filma Pisma snova, ki nastaja pod režisersko taktirko Harisa Dubice. Tokrat je filmska ekipa snemala v znameniti Svrzini hiši v Sarajevu. Iz Muzeja Sarajeva so ob tem objavili fotografije s snemanja in poudarili, da je Svrzina hiša že desetletja ena priljubljenejših lokacij za snemanje filmov. "Veseli smo, da smo letos gostili tudi nekatera priljubljena imena domače igralske scene – Tarika Filipovića in Džejlo Ramović – ter režiserja in scenarista Harisa Dubico, ki so pri nas snemali film Pisma snova. Z nestrpnostjo pričakujemo film!" so zapisali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Film Pisma snova temelji na istoimenskem romanu Harisa Dubice in prinaša zgodbo o ljubezni, hrepenenju, pripadnosti in odločitvah, ki zaznamujejo življenje. V središču je mladi sarajevski urar Dino, ki ga igra Harun Ćehović. Ko se zaljubi v Hano, ki jo upodablja Džejla Ramović, ji začne pisati ljubezenska pisma, vendar jih nikoli ne pošlje. Njegova neizrečena čustva tako postanejo izhodišče za širšo zgodbo o ljubezni, prijateljstvu, družini ter iskanju doma in lastnega mesta v Bosni in Hercegovini. Film se dotika tudi aktualne teme odhajanja mladih in vprašanja, kaj jih lahko zadrži doma oziroma jih nekoč pripelje nazaj.

Džejlina prva filmska vloga

24-letna Džejla se je septembra lani prvič podala v igralske vode, ko je v filmu Pisma snova prevzela glavno žensko vlogo Hane. Čeprav je bila sprva negotova, saj se pred tem z igranjem ni zares ukvarjala, je razkrila, da je ideja o njej v tej vlogi obstajala že približno pet let, preden je projekt končno zaživel. Ob začetku snemanja je povedala, da je september v znamenju novih začetkov in izzivov ter da se je s filmom začela tudi njena prva vloga sploh.

Džejla Ramović FOTO: POP TV