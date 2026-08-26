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Filmski prvenec Džejle Ramović: Prve fotografije s snemanja

Sarajevo, 26. 08. 2026 20.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Džejla Ramović

Muzej Sarajeva je delil utrinke s snemanja težko pričakovanega filma Pisma snova, v katerem svojo prvo filmsko vlogo dobila priljubljena pevka Džejla Ramović. Kljub temu da je bila pred začetkom malce negotova, zdaj uživa ob boku številnih že uveljavljenih igralcev.

Pevka Džejla Ramović in igralec Tarik Filipović sta se vrnila na snemanje novih prizorov filma Pisma snova, ki nastaja pod režisersko taktirko Harisa Dubice. Tokrat je filmska ekipa snemala v znameniti Svrzini hiši v Sarajevu.

Iz Muzeja Sarajeva so ob tem objavili fotografije s snemanja in poudarili, da je Svrzina hiša že desetletja ena priljubljenejših lokacij za snemanje filmov. "Veseli smo, da smo letos gostili tudi nekatera priljubljena imena domače igralske scene – Tarika Filipovića in Džejlo Ramović – ter režiserja in scenarista Harisa Dubico, ki so pri nas snemali film Pisma snova. Z nestrpnostjo pričakujemo film!" so zapisali.

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Film Pisma snova temelji na istoimenskem romanu Harisa Dubice in prinaša zgodbo o ljubezni, hrepenenju, pripadnosti in odločitvah, ki zaznamujejo življenje. V središču je mladi sarajevski urar Dino, ki ga igra Harun Ćehović. Ko se zaljubi v Hano, ki jo upodablja Džejla Ramović, ji začne pisati ljubezenska pisma, vendar jih nikoli ne pošlje. Njegova neizrečena čustva tako postanejo izhodišče za širšo zgodbo o ljubezni, prijateljstvu, družini ter iskanju doma in lastnega mesta v Bosni in Hercegovini. Film se dotika tudi aktualne teme odhajanja mladih in vprašanja, kaj jih lahko zadrži doma oziroma jih nekoč pripelje nazaj.

Džejlina prva filmska vloga

24-letna Džejla se je septembra lani prvič podala v igralske vode, ko je v filmu Pisma snova prevzela glavno žensko vlogo Hane. Čeprav je bila sprva negotova, saj se pred tem z igranjem ni zares ukvarjala, je razkrila, da je ideja o njej v tej vlogi obstajala že približno pet let, preden je projekt končno zaživel. Ob začetku snemanja je povedala, da je september v znamenju novih začetkov in izzivov ter da se je s filmom začela tudi njena prva vloga sploh.

Džejla Ramović
Džejla Ramović
FOTO: POP TV

Priznala je, da je pred prvim snemanjem čutila precejšnjo tremo in odgovornost, a je to kaj hitro nadomestilo navdušenje: "Zelo je vznemirljivo in zabavno. Ves proces je veliko lažji, kot sem pričakovala, čeprav sem sprva čutila veliko nervozo." Pevka je ob tem poudarila, da je zanjo vse skupaj nekaj povsem novega in drugačnega, saj se je z igro pred tem srečevala praktično le v šolskih klopeh. V filmu igra nežno in umirjeno Hano, lik, ki ji je po lastnih besedah tudi precej podoben: "Hana, ki jo igram, je zelo nežna, mirna, ni glasna – takšna sem tudi sama."

Džejla Ramović film Sarajevo

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