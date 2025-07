Ecija Ojdanić: Živim tudi tiste sanje, ki jih nisem pričakovala

"Najprej sem ga praznovala dva tedna prej, s svojimi tekači v Atletskem klubu Sljeme, potem pa še doma. Iskreno mislim, da bi morali praznovati vse rojstne dneve, saj to pomeni, da smo živi, zdravi, srečni, izpolnjeni, obkroženi z ljudmi, ki jih imamo radi. Ko je nastopil moj rojstni an, sem mislila, da ne bomo počeli nič posebnega. Povabila sem le najožji krog ljudi in potem se je zbralo kar 20 ljudi. Bila je lepa, vesela, prava rojstnodnevna zabava in vsi smo bili zadovoljni in srečni."

Izpostavila je, da je hvaležna za zdravje, delo, družino in svojo vlogo v gledališču. "Resnično sem hvaležna in blagoslovljena, ker smo vsi zdravi, ker na vseh področjih moje življenje cveti, tako v zasebnem kot poslovnem življenju in kar se tiče zdravja. In res lahko rečem le, da sem hvaležna, in za svoje zdrave in pametne otroke, ki lepo živijo in se lepo razvijajo v vseh pogledih. Rastejo v mlade, pametne, dobre, izobražene ljudi. Imam čudovito življenje, veliko dela, že pet let vzporedno snemam dve najuspešnejši seriji, to sta Kumovi in Mrkomir. Poleg vsega tega je tu še gledališče Moruzgva, ki ga vodim že 15 let in se širi po vsej Hrvaški in drugod. Razvijam se tudi na tekaškem področju, imam čudovitega moža, vsi smo zdravi. Zdaj, če bi si zdaj želela še kaj drugega, mislim, da bi bila res zahtevna in kar malce razvajena."

Na vprašanje, kako se počuti v svojih letih in kako se spopada s staranjem, je v intervjuju za hrvaško revijo Story povedala: "Mislim, da se z leti spopadam super. Meni leta nosijo samo dobre stvari. Leta prinašajo zrelost, samozavest, varnost in večjo sproščenost. Vse bolezni, ki sem jih imela, ko sem bila mlajša, so samo strahovi in nesigurnosti, ki izginejo. Zdrava sem, imam lahke noge za tek in za hojo čez življenje, tako fizično kot metaforično. Tako da, starejša leta, dobrodošla!"