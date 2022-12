Eddie Murphy bo prejel častni zlati globus

61-letni igralec Eddie Murphy je že prejel zlati globus za vlogo v filmu Dreamgirls iz leta 2017 in je bil šestkrat nominiran za te zlate kipce. Pri 19 letih je postal stand-up komik v satirični oddaji Saturday Night Live, poleg tega je nastopil v filmih, kot so The Prince of Zamunda, Policaj z Beverly Hillsa in Trčeni profesor.

Na zadnjih zlatih globusih januarja letos nagrade Cecil B. DeMille niso podelili, saj so zaradi množičnih kritik o pomanjkanju raznolikosti odpovedali slavnostno podelitev nagrad prek TV-prenosa. Leta 2021 je častno nagrado prejela igralka in aktivistka Jane Fonda, med njenimi prejšnjimi dobitniki pa so Tom Hanks, Meryl Streep, Denzel Washington, Jodie Foster, George Clooney in Robert De Niro.

Tokratna 80. podelitev zlatih globusov bo 10. januarja 2023.