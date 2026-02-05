Eddie Murphy in Martin Lawrence bosta postala dedka

Eric Murphy in Jasmin Lawrence sta na družbenih omrežjih delila veselo novico: manj kot leto dni po poroki in usodnem 'da' pričakujeta svojega prvega otroka. Eric je sin priljubljenega komika Eddija Murphyja, Jasmin pa hči prav tako uspešnega komika Martina Lawrencea, zaradi česar se je pod objavo vsul plaz navdušenih komentarjev. "Predstavljajte si, da bi bila vaša dedka Eddie Murphy in Martin Lawrence!", "Ta otrok bo neverjetno nadarjen in zabaven", so le nekateri izmed številnih komentarjev.

Eric in Jasmin sta seveda razveselila tudi svoji družini. Za 60-letnega Martina Lawrencea bo to prvi vnuk. In ne bi mogel biti bolj navdušen. Lawrence je na Instagramu ob fotografijah Jasmininega in Ericovega nosečniškega zapisa delil ganljivo sporočilo o svoji novi vlogi. V njem je zapisal: "Kakšen blagoslov za začetek dneva! Moje srce prekipeva od ljubezni in hvaležnosti po objavi, da prihaja moj prvi vnuk." Svojo družino je označil za "vse" in izrazil navdušenje nad tem, kako Jasmin in Eric vstopata v starševstvo ter s ponosom in veseljem pozdravljata naslednjo generacijo. Medtem pa vloga ni tuja Eddieju, legendarni komik in igralec ima 10 otrok iz različnih razmerij in je že dedek. Celo pošalil se je na račun smisla za humor bodočega otroka: "Že samo naš genski material bo ustvaril tega otroka smešnega," je dejal in se poigraval z idejo, da je komedija morda le dedna.

Pred dvema letoma je javnost presenetilo razkritje, da sta Eric in Jasmin v romantičnem razmerju. Po poročanju tujih medijev sta se maja lani poročila v sklopu manjše intimne slovesnosti za najbližje. 64-letni Murphy se je nato med intervjujem pošalil, da mu na srečo ni bilo treba plačati poroke, ker je vse plačal Lawrence. A zaljubljeni par si je želel mirnega obreda: "Poročila sta se v cerkvi, zgolj onadva in duhovnik. To je bila majhna, prijetna ceremonija," je pojasnil zvezdnik.