Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Eddie Murphy in Martin Lawrence bosta postala dedka

Los Angeles, 05. 02. 2026 13.03 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Eric Murphy in Jasmin Lawrence.

Hollywoodski legendi Eddie Murphy in Martin Lawrence, sinonim za humor, bosta kmalu dobila nov naziv: postala bosta dedka. Novica je na družbenih omrežjih sprožila številne navdušene odzive, spletni uporabniki komentirajo, da bo imel ta otrok gotovo smisel za humor v krvi.

Eric Murphy in Jasmin Lawrence sta na družbenih omrežjih delila veselo novico: manj kot leto dni po poroki in usodnem 'da' pričakujeta svojega prvega otroka. Eric je sin priljubljenega komika Eddija Murphyja, Jasmin pa hči prav tako uspešnega komika Martina Lawrencea, zaradi česar se je pod objavo vsul plaz navdušenih komentarjev.

"Predstavljajte si, da bi bila vaša dedka Eddie Murphy in Martin Lawrence!", "Ta otrok bo neverjetno nadarjen in zabaven", so le nekateri izmed številnih komentarjev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eric in Jasmin sta seveda razveselila tudi svoji družini. Za 60-letnega Martina Lawrencea bo to prvi vnuk. In ne bi mogel biti bolj navdušen. Lawrence je na Instagramu ob fotografijah Jasmininega in Ericovega nosečniškega zapisa delil ganljivo sporočilo o svoji novi vlogi. V njem je zapisal: "Kakšen blagoslov za začetek dneva! Moje srce prekipeva od ljubezni in hvaležnosti po objavi, da prihaja moj prvi vnuk."

Svojo družino je označil za "vse" in izrazil navdušenje nad tem, kako Jasmin in Eric vstopata v starševstvo ter s ponosom in veseljem pozdravljata naslednjo generacijo. Medtem pa vloga ni tuja Eddieju, legendarni komik in igralec ima 10 otrok iz različnih razmerij in je že dedek. Celo pošalil se je na račun smisla za humor bodočega otroka: "Že samo naš genski material bo ustvaril tega otroka smešnega," je dejal in se poigraval z idejo, da je komedija morda le dedna.

Preberi še Zaročila sta se hči Martina Lawrenca in sin Eddieja Murphyja

Pred dvema letoma je javnost presenetilo razkritje, da sta Eric in Jasmin v romantičnem razmerju. Po poročanju tujih medijev sta se maja lani poročila v sklopu manjše intimne slovesnosti za najbližje.

64-letni Murphy se je nato med intervjujem pošalil, da mu na srečo ni bilo treba plačati poroke, ker je vse plačal Lawrence. A zaljubljeni par si je želel mirnega obreda: "Poročila sta se v cerkvi, zgolj onadva in duhovnik. To je bila majhna, prijetna ceremonija," je pojasnil zvezdnik.

Razlagalnik

Eddie Murphy je ameriški igralec, komik in pevec. Zaslovel je v 80. letih 20. stoletja kot eden najbolj priljubljenih komikov na svetu, znan po svojem energičnem nastopu in nepozabnih vlogah v filmih, kot so 'Policaj s Beverly Hillsa', 'Noro bogati Azijci' in 'Dr. Dolittle'. S svojo kariero, ki sega več desetletij, je pustil neizbrisen pečat v industriji zabave in velja za enega najvplivnejših komikov svoje generacije.

Martin Lawrence je ameriški igralec, komik in producent, ki je prav tako pustil pomemben pečat v svetu komedije in filma. Postal je znan v 90. letih 20. stoletja s svojo stand-up komedijo in glavno vlogo v televizijski seriji 'Martin'. Kasneje je zaslovel s filmskimi vlogami v franšizah, kot je 'Sladke sanje' (Bad Boys), kjer igra ob Willu Smithu, ter v filmih 'Črni Knight' in 'Vegas, baby'.

Instagram je brezplačna aplikacija za izmenjavo fotografij in videoposnetkov, ki jo je leta 2010 ustanovil Kevin Systrom in Mike Krieger. Uporabniki lahko nalagajo fotografije in videoposnetke, ki jih nato urejajo s filtri, in jih delijo s svojimi sledilci. Aplikacija omogoča tudi neposredna sporočila in zgodbe, ki izginejo po 24 urah. Leta 2012 jo je kupil Facebook (zdaj Meta Platforms).

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Martin Lawrence Eddie Murphy dedka otrok

Ceremonija z vrtnicami prinaša nova presenečenja: 'Sploh mi ni všeč!'

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ganljivo sporočilo skeptikom: Vsaka družina je edinstvena in veljavna
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515