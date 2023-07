Eden izmed kmetov bo poljubil dve dami: Ne bom te filmsko, ampak normalno

Čas je za prva druženja. Nekateri kmeti bodo svoje dame peljali na večerjo in na sprehod po mestu, medtem ko jim drugi ne bodo pustili 'zabušavati'. Dame bodo morale zavihati svoje rokave in se lotiti različnih opravil, med drugim nege konjev, čiščenja dvorišča, kuhanja in celo varjenja žganja.

Nekatere kandidatke bodo že na začetku svojega bivanja na kmetiji začele s taktiziranjem. Zvonkova Smilja bo vstala pred vsemi, da bi svojemu kmetu skuhala jutranjo kavo: "Me veseli, da sem bila malo sama z njim, brez konkurence," bo ponosno povedala. "Kaj delaš ti za našim hrbtom?" bo zanimalo Ireno in Brankico. icon-expand Nekatere kandidatke bodo že začele s taktiziranjem. FOTO: POP TV Hrvoje bo po včerajšnjih prepirih dekleta odpeljal v hlev h konjem, kjer bo najbolj glasna Suzana. Ves čas se mu bo želela dokazovati v svojem znanju o življenju na podeželju. "Sama melje svojo neumnost ... Menim, da gre Hrvoju že malo na živce," bodo komentirale njene konkurentke. Vsak kmet bo poskušal na svoj način reševati spore med kandidatkami in jih zabavati, eden izmed njih pa jih bo reševal na še posebej drzen način – s poljubom. "Ne bom te po filmsko, ampak normalno," bo rekel in si izboril dva poljuba. Kako bodo potekale prve naloge in kateremu izmed kmetov je uspelo poljubiti kar dve dami, boste izvedeli nocoj v šovu Ljubezen na vasi ob 21.00 na POP TV.