Edward Norton uživa v lepotah Hrvaške in njeni gastronomski ponudbi

Ameriški igralec Edward Norton se te dni mudi na Hrvaškem. Zvezdnik je že izrazil navdušenje nad obliko festivala, ki na enem mestu združuje filmske umetnike in profesionalce v pogovorih ter izmenjavi izkušenj in energije, ter poudaril, da je večino tega, kar se je naučil v svoji poklicni karieri, dobil iz pogovorov s starejšimi kolegi skozi številne podrobnosti iz njihovih izkušenj.

"Filme snemam že 30 let in večino tega, kar sem se naučil o samem ustvarjanju in umetnosti filmskega ustvarjanja, sem pridobil iz pogovorov s starejšimi režiserji, ko sem si zapomnil številne podrobnosti njihovih izkušenj. Filmi se delajo za občinstvo, potrebujemo pa tudi drug drugega, da se resnično naučimo obrti, in zelo mi je všeč ideja o filmskem festivalu za filmske ustvarjalce," je dejal ob prihodu na Hrvaško.