Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Ekipa filma Elvis Škorc je te dni slavila prvo zlato rolo

Ljubljana, 18. 01. 2026 20.46 pred 28 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
Simon Vadnjal Alen Podlesnik E.K.
Elvis Škorc

Da slovenski mladinski film že leta uspešno nagovarja občinstvo doma in v tujini, že vemo, ekipa filma Elvis Škorc pa je te dni slavila prvo zlato rolo in več kot 30.000 gledalcev. Mlada igralska zasedba ter zgodba o odraščanju, ljubezni in prijateljstvu so očitno prava formula za uspeh.

Da slovensko mladino v času globalizacije, ko je na dosegu enega klika vsa mogoča produkcija iz vseh koncev sveta, navdušuje slovenski mladinski film, nikakor ni samoumevno. "Jaz sem zelo hvaležna vsem gledalcem, ki so si ogledali film, predvsem mladim, ki, kot vemo, jih je zelo težko spraviti izpred telefonov v kinodvorane, ampak tokrat so dokazali ravno nasprotno," je dejala igralka Iva Krajnc Bagola.

Maks Peštaj Zevnik in Frida Bratuš
Maks Peštaj Zevnik in Frida Bratuš
FOTO: Arhiv organizatorja

'Odraščal sem ob filmih, ki so prejemali zlate role, a nikoli si nisem predstavljal, da bom tudi sam del takšne zgodbe,' pravi osrednji igralec. "Gremo mimo pa pride kdo pa me vpraša za sliko in avtogram, tako da ja, to se dogaja," je povedal igralec Maks Peštaj Zevnik.

"Jaz mislim, da bomo vsi zelo veseli, če se bo drugi del snemal slučajno," je dejala igralka Frida Bratuš, ki pravi, da zlata rola zagotovo k temu pripomore. Knjižna predloga za nadaljevanje je namreč že spisana, entuziazem mladih kolegov pa tudi izkušeni igralci opisujejo kot izjemno nalezljiv. "Mladi, nadobudni, polnega srca, z velikim občutkom do sladkarij, zabavni, hkrati pa tudi zelo delovni in marljivi, to moram vse zelo pohvaliti. Zelo profesionalni, glede na to, da so nekateri stari šele deset let," je dodala Krajnc Bagola.

Elvis Škorc zlata rola film nagrada gledalci
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
18. 01. 2026 21.54
Lep uspeh za nizkoproračunski film.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534