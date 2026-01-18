Ekipa filma Elvis Škorc je te dni slavila prvo zlato rolo

Da slovensko mladino v času globalizacije, ko je na dosegu enega klika vsa mogoča produkcija iz vseh koncev sveta, navdušuje slovenski mladinski film, nikakor ni samoumevno. "Jaz sem zelo hvaležna vsem gledalcem, ki so si ogledali film, predvsem mladim, ki, kot vemo, jih je zelo težko spraviti izpred telefonov v kinodvorane, ampak tokrat so dokazali ravno nasprotno," je dejala igralka Iva Krajnc Bagola .

'Odraščal sem ob filmih, ki so prejemali zlate role, a nikoli si nisem predstavljal, da bom tudi sam del takšne zgodbe,' pravi osrednji igralec. "Gremo mimo pa pride kdo pa me vpraša za sliko in avtogram, tako da ja, to se dogaja," je povedal igralec Maks Peštaj Zevnik.

"Jaz mislim, da bomo vsi zelo veseli, če se bo drugi del snemal slučajno," je dejala igralka Frida Bratuš, ki pravi, da zlata rola zagotovo k temu pripomore. Knjižna predloga za nadaljevanje je namreč že spisana, entuziazem mladih kolegov pa tudi izkušeni igralci opisujejo kot izjemno nalezljiv. "Mladi, nadobudni, polnega srca, z velikim občutkom do sladkarij, zabavni, hkrati pa tudi zelo delovni in marljivi, to moram vse zelo pohvaliti. Zelo profesionalni, glede na to, da so nekateri stari šele deset let," je dodala Krajnc Bagola.