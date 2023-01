Ekskluziven 90-minutni intervju s princem Harryjem od četrtka na VOYO

Od četrtka, 12. 1., bo na VOYO na ogled ekskluziven 90-minutni intervju s princem Harryjem , v katerem se je pogovarjal z voditeljem Tomom Bradbyjem , ki monarhiji in princu podrobno sledi že več kot 20 let.

Izjemno redko je, da član kraljeve družine tako odkrito spregovori o svojih izkušnjah, in to na očeh vseh. Po številnih špekulacijah in razkritjih se je Harry odločil, da svojo zgodbo prvič poglobljeno deli pred kamero in opiše ključne dogodke svojega življenja. V pogovoru za britansko medijsko hišo ITV je med drugim govoril o napetih odnosih s svojim bratom princem Williamom, očetom in preostalo družino ter zaupal še nikoli slišane podrobnosti o smrti matere, princese Diane.