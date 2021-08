Ekskluzivna predpremiera nove slovenske originalne serije Sekirca v med

A sreča že v prvi epizodi za sabo potegne številne zaplete. Jo je dobro deliti s sosedi ali prikriti? Vsak član družine Hribar ima seveda povsem drugačne predstave o tem, kako bi pridobljeno vsoto porabil. Kakšno bo njihovo življenje v milijonarski vlogi, si bodo VOYO uporabnice in uporabniki ekskluzivno v predpremieri ogledali že z današnjim dnem, 2. avgustom, ter tako spoznali slikovite like in humorno zgodbo.

V novi slovenski originalni seriji ne manjka klasičnih družinskih peripetij, nepredvidljivih spletk in ljubezenskih zapletov. Gledalke in gledalci si z današnjim dnem lahko ekskluzivno na VOYO vsak dan ogledajo novo epizodo serije Sekirca v med in tako med prvimi v Sloveniji spoznajo simpatično družino Hribar, glavo družine Janka Hribarja, ki ga upodablja Jožef Ropoša, njegovo zvesto sopotnico Majdo Hribar, v čevlje katere je stopila Mojca Funkl, in njune tri otroke, Špelo, Anjo in Luko, ki jih upodabljajo mladi upi slovenske igre Mila Peršin, Lea Cok in Luka Bokšan. Dobre medsosedske odnose pa gojijo s Paulitchi. Glavo družine Roziko upodablja legenda slovenske igre, z Borštnikovim prstanom nagrajena Jožica Avbelj, v liku njene hčerke Diane in vnuka Matthiasa pa spremljamo Barbaro Medvešček in Matevža Müllerja.