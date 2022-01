Ekskluzivni pogovor s Ksenijo: Stiska me v prsih, ker sem ostala brez Jana

"Janov odhod me je na nek način presenetil, zelo ga pogrešam," je Ksenija Kranjec povedala v ekskluzivnem intervjuju za 24ur.com. Povedala je, da so se o Janu pogovarjali že z ostalimi sotekmovalci, saj se 23-letnik tam ni počutil dobro: "Jana je malo presenetilo obnašanje drugih sotekmovalcev, neke stvari je mogoče videl, ki so ga iritirale. Od mene je sedem let mlajši, jaz sem že preživela vse. Mogoče se ni počutil okej, ker je zelo težko govoriti tuji jezik."

Povedala je, da Jana zelo pogreša, saj sta tudi doma v prostem času zelo dobra prijatelja. "Zdi se mi, da sva se zdaj samo še bolj zbližala. Komaj čakam, da se spet vidiva. Je pa rekel, da bo moj največji oboževalec," je povedala Ksenija in med pogovorom o Janu tudi zajokala.