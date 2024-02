Eksplozija ljubezenskih iskric: Tina in Tiago nora eden na drugega

V hrvaškem šovu Brak na prvu, kjer spremljamo tudi slovensko tekmovalko Tino Blašković, je več kot očitno, da je prav Tina tista, ki je dobila moža, s katerim se (za zdaj) zelo lepo ujame. Vsi ostali pari imajo nekaj težav in preprek v odnosu, a Tina in Tiago ne. Na medenem oddihu v Benetkah se zdi, da sta zaljubljena do ušes.

Sveže poročeni pari hrvaškega šova Brak na prvu so se podali na 'medene tedne', na krajši oddih v tujino. Nekateri pari so se odpravili v hrvaško Istro, drugi na Bled, nekateri pa v Italijo. K našim zahodnim sosedom je na medeni oddih šla tudi Tina Blašković, slovenska tekmovalka, ki so jo strokovnjaki spečali z nasmejanim Brazilcem Tiagom.

In če se drugi pari spoznavajo bolj počasi in previdno, pri Tini in Tiagu ni tako. Med vsemi sta ona dva najbolj zaljubljena in v rožicah. Nenehno se smejita, poljubljata, si namenjata pozornosti, Tiago pa je Tini v Benetkah kupil tudi manjše darilo, pisano pahljačo. "Zelo rada imam darila, tudi to se mi zdi znak ljubezni. A to se sliši zelo površinsko, v mislih imam majhne pozornosti, ki mi dajo vedeti, da misliš name, da me poslušaš. Zelo pa mi prijajo tudi tvoji komplimenti," je Tiagu povedala 30-letna Primorka.