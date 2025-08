Elizabeth Hurley delila dopustniško fotografijo: Z mamo navdušili v kopalkah

Nosita kopalke z istim vzorcem - leopardjim potiskom, le da ima Elizabeth dvodelne, njena mati pa enodelne, preko katerih sta si nadeli še belo poletno haljo. In če njuni elegentni in izklesani postavi nakazujeta na "dobre gene" , jih njuna široka nasmeha le še potrdita.

Sledilci so komentirali: "Kakršna mati, takšna hči," "Zdaj je povsem jasno, po kom si nasledila svojo izjemno lepoto," in tudi "To pojasni vse. Dobri geni. Čudovita fotografija in obe sta videti izjemno."