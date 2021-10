Ellen Pompeo na snemanju Denzelu Washingtonu namenila nekaj ostrih besed

Ellen Pompeo je v novi epizodi svojega podkasta Tell Me With Ellen Pompeo gostila svojega nekdanjega soigralca Patricka Dempseyja . Med intervjujem sta igralca, vsem najbolje poznana kot Meredith Grey in Derek Shepherd, nekaj besed namenila režiranju. Patricka je zanimalo, kako je bilo na snemanju 12. sezone Talentov v belem , ko je na režiserski stolček sedel Denzel Washington . Patrickov lik namreč takrat ni bil več del serije, saj je to Dempsey v 11. sezoni zapustil.

Ellen je najprej priznanemu igralcu namenila nekaj lepih besed, kako "neverjeten" je bil med snemanjem epizode The Sound of Silence, nato pa razkrila, da si je z Washingtonom med snemanjem 'skočila v lase'. Pojasnila je, da je moral v zaključnem prizoru njen lik kirurginje prisluhniti opravičilu moškega, ki jo je hudo poškodoval. Za igralko je bil to psihično naporen prizor, zato je pri nekaj besedah improvizirala, saj se ji je to zdelo primerno glede na igralske odločitve gostujočega igralca."Odločil se je, da bo govoril zelo nežno. In Meredith je bila jezna, ker je morala sedeti tam in poslušati njegovo opravičilo, on pa je ni gledal v oči. Všeč nam je, ko igralci sprejmejo odločitve, kajne? In jaz sem nanj zakričala: 'Glej me, ko se mi opravičuješ, glej me.' To pa ni bilo v scenariju, kar je Denzela razjezilo," se je igralka spominjala neprijetnega dogodka.

V nadaljevanju je zvezdnica, ki je sicer tudi producentka serije, incident podrobno opisala: "Rekel je: 'Jaz sem režiser. Ne govori mu, kaj naj dela.' In jaz sem mu odgovorila: 'Poslušaj me pi****, to je moj šov. To je moj set. Komu govoriš? Ti skoraj ne veš, kje je kopalnica.' Ampak izjemno ga spoštujem kot igralca, kot režiserja, kot vse, ampak, ja, nekega dne sva si 'skočila v lase'."

51-letni igralki ni bilo dovolj to, da je Denzela okarala, ampak je njegovo obnašanje 'zatožila' tudi njegovi ženi. Prav ona je bila namreč pobudnica Denzelovega režiserskega podviga, saj je velika oboževalka zdravniške drame. Ellen je dejala, da je ob obisku snemanje njegove žene, do nje pristopila in je povedala, kaj se je zgodilo: "Danes je name kričal. Ja, danes mi je dal vetra, in nisem si dobra z njim, ne bom ga gledala. Snemanje se ni končalo brez prepira, ampak, saj veš, to smo igralci - strastni in ognjeviti - in od tukaj prihaja čarobnost in dobre stvari. Zato je bila to neverjetna izkušnja, resnično."