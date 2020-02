Emancipacija razočarane Harley Quinn ali vseh žensk v Hollywoodu?

Harley Quinn je simpatična psihopatka, ki se je v animiranih filmih z Batmanom in Jokerjem pojavila leta 1992, odkar je svojevrsten strah in trepet Gothama. Leta 2016 smo jo pobližje spoznali v filmu Odred odpisanih, v katerem jo je upodobila Margot Robbie . Film je bil sicer zanimiv, a nekoliko razvlečen, prav ljubezenski zgodbi med njo in Jokerjem ( Jared Leto ) pa je bila po mnenju večine posvečeno premalo pozornosti, saj sta bila brez dvoma najbolj zanimiva, a premalo izkoriščena lika.

Zanimivo je, da se Harley Quinn ni pojavila v stipih giganta DC Comics,so se pa ustvarjalci animirane serije odločili, da bi Joker lahko dobil žensko različico. Še bolj pa je zanimivo to, da so navdih dobili v igralki Arleen Sorkin iz serije Dnevi naših življenj oz. iz sanjskega prizora, kjer se pojavi v vlogi dvornega norčka. Igralko so potem povabili, da ji je v seriji celo posodila glas. In tako je bila leta 1992 rojena Harley Quinn, pojavila pa se je v več zgodbah serije, sicer pa ima doktorat iz kriminalne psihologije, dokler je v svoje roke ni dobil Joker in iz nje naredil negativko po svoji meri. Igričarji se je morda spomnijo tudi po videoigri Batman Arkham Asylum pred desetletjem, leta 2003 so poskušali celo s serijoPtice roparice, vse dokler se v njene čevlje ni spravila sijajna Margot Robbie.

V filmu Ptice roparice (in fantastična osamosvojitev Harley Quinn) se tako na kupu znajdejo kar štirje ženski liki, poleg Harley še policistka Renee Montoya (Rosie Perez), Lovka (Mary Elizabeth Winstead), Črni Kanarček (Jurnee Smollett-Bell) in še mlada tatica Cassandra Cain (Ella Jay Basco), ki jo zaradi kraje diamanta lovi Roman Sionis (Ewan McGregor), poznan tudi kot Črna maska. Pod taktirko kitajske režiserke Cathy Yan se film tako nekoliko poglobi v pričujoče ženske like, s poudarkom na Harley, ki so vsi po svoje tragični, razočarani in trpinčeni. Če je Hollywood zdaj v fazi, ko je treba pokazati zobe Harveyju Weinsteinu (ki mu v resnici sodijo zaradi spolnih zlorab) in podpreti gibanje #MeToo, potem je ta film idealna platforma, ki na nekoliko stripovski in hudomušen način pokaže, kako ženske zmagujejo na različnih ravneh, sploh ko so v vprašanju narcistični moški egi, sovražnost do žensk in nepotreben seksizem ter vsesplošno nasilje in trpinčenje.

Za vse omenjeno so moški v tem filmu brutalno kaznovani, podobno kot je to pred leti pokazal tudi George Miller v odličnem filmu Pobesneli Maks: Cesta besa. Živimo v svetu, kjer bi morale ženske pokazati svojo (pre)moč tudi na bolj pomembnih položajih, četudi se zdi, da moč ostaja v rokah, t. i. "neumnih belih mož", če parafraziramo Michaela Moora. Če bolje pogledamo v podnaslov filma, lahko ugotovimo, da film "tuli v rog" ženske emancipacije Hollywooda, za katerega se zdi, da se je (pre)dolgo časa napajal v moškem mačizmu in ustrahovanju. V tem pogledu film ponudi zanimivo premiso in je bržčas povsem zabaven, četudi sam zaplet ni ravno kompleksen ali pretirano izviren.