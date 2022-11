Emilia Clarke v filmu An Ideal Wife kot žena Oscarja Wilda

Britanska igralka Emilia Clarke bo v novem filmu avstralske režiserke Sophie Hyde z naslovom An Ideal Wife (Idealna soproga) upodobila Constance Lloyd , irsko pisateljico, ki je bila poročena s slovitim irskim književnikom Oscarjem Wildom . Po pisanju filmske revije Variety bo film osvetlil lik pisateljice in feministične aktivistke Constance Lloyd (1859–1898), ki je med drugim sodelovala v gibanju za reformo oblačenja. To se je zavzemalo, da bi se ženske namesto v tesne viktorijanske obleke lahko oblačile v udobnejša oblačila.

Constance Lloyd se je leta 1884 poročila z Wildom, s katerim sta imela dva sinova. Pozneje, ko je Wilde dobil dvoletno zaporno kazen zaradi homoseksualnosti, ki je bila tedaj nezakonita – v Angliji in Walesu je bila homoseksualnost zakonsko preganjana vse do leta 1967 – se je z otrokoma preselila v Švico.

Film bodo snemali pod okriljem producentske hiše Embankment Films, druge podrobnosti pa, kot piše Variety, še niso znane. Sophie Hyde se bo režije novega filma lotila po letošnjem filmu Good Luck to You, Leo Grande, v katerem sta igrala Emma Thompson in Daryl McCormack ter je bil prikazan na festivalu Sundance in Berlinalu.