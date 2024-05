Emily Blunt o romantičnih prizorih: Vsekakor kdaj nisem uživala

Hollywoodska zvezdnica Emily Blunt je v dolgi in uspešni karieri morala poljubiti že marsikaterega stanovskega kolega in z njim vzpostaviti kemijo. Med gostovanjem v radijski oddaji The Howard Stern Show pa je spregovorila o trenutkih, ko je morala romantične prizore snemati z nekom, s katerim se ni najbolje povezala.

41-letnica je priznala, da se je že znašla v situaciji, ko je romantične prizore imela z nekom, ki ga v resnici ni marala. Pri tem seveda ni razkrila imen, je pa dodala: "Imela sem kemijo z ljudmi, s katerimi se med snemanjem nisem imela dobro. To je čudna stvar. Včasih si lahko z nekom v zelo dobrem odnosu, pa se to na zaslonu ne vidi. Kemija je čudna stvar. Je eterična stvar, ki je ne morete zares ustekleničiti in kupiti ali prodati. Kot da obstaja ali pa je ni," je skušala pojasniti in dodala, da je na snemanju seveda vse skupaj lažje, če je odnos s soigralcem naraven in pristen.

Igralka je v radijski oddaji delila eno izmed svojih taktik pri iskanju kemije s soigralcem. "Moram najti nekaj, kar mi je na njem všeč, tudi če je to zgolj ena stvar. Morda je to lep nasmeh ali kako govori z ljudmi. Lahko je tudi nekaj naključnega."

Kljub vsem poskusom in taktikam pa se je že zgodilo, da so bili nekateri trenutki na snemanju naravnost grozni."Si želela kdaj bruhati?" je igralko izzivalno vprašal Howard Stern, ona pa mu je brez dlake na jeziku odgovorila: "Vsekakor. Absolutno. Ne bi rekla, da gre za nekakšen ekstremni gnus, a zagotovo nisem uživala v tem."