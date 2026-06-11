Emily Watson predsednica žirije letošnjega 32. Sarajevskega filmskega festivala

Direktor Sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović je izrazil veselje, da bodo lahko igralko 20 let po njenem zadnjem obisku v Sarajevu ponovno pozdravili na festivalu, tokrat kot prejemnico nagrade častno srce Sarajeva in predsednico žirije.
"Igralka, katere talent, občutljivost in predanost igralskemu poklicu so pustili globok pečat v sodobnem filmu, je s svojimi močnimi, čustvenimi in pristnimi nastopi skozi svojo izjemno kariero osvojila tako občinstvo kot kritike. Verjamem, da bodo filmski ustvarjalci letošnjega programa prav tako kot mi navdušeni nad dejstvom, da bo v Sarajevu gledala njihove filme," je izpostavil Marjanović. Dodal je, da Emily Watson že ima posebno mesto v srcih festivalskega občinstva, zato je povsem naravno in zasluženo, da ji podelijo tudi nagrado častno srce Sarajeva.
Watsonova je doslej prejela številne nagrade. Leta 2015 so ji tudi podelili naziv častnice viteškega reda britanskega imperija (OBE) za zasluge na področju gledališča. Gledalci so jo nedavno lahko videli v vlogi Mary Shakespeare v priredbi nagrajenega zgodovinskega romana Maggie O'Farrell Hamnet, ki jo je režirala Chloe Zhao. Film je navdušil tako kritike kot gledalce ter med drugim prejel bafto za najboljši britanski film in zlati globus za najboljši dramski film.
Med najbolj znane filmske vloge angleške igralke med drugim sodijo vloge v filmih Lom valov, Božja bitja ter Take majhne stvari. Za vlogo v slednjem je na Berlinalu prejela srebrnega medveda za najboljšo stransko vlogo.
Prelomna vloga v filmu Lom valov Larsa von Trierja ji je prinesla evropsko filmsko nagrado za najboljšo igralko, britansko filmsko nagrado za najbolj obetavno igralko, nagrado Londonskega kroga filmskih kritikov za najboljšo britansko mlado igralko ter nagradi Združenja filmskih kritikov Los Angelesa in New Yorka. Poleg tega ji je ta vloga prinesla tudi eno od obeh nominacij za oskarja, zlati globus in bafto za najboljšo igralko.
Lani je na podelitvi nagrad britanskega neodvisnega filma prejela prestižno nagrado Richarda Harrisa za izjemen prispevek britanskemu filmu. Med drugim je v preteklosti prejela tudi častno nagrado Josepha Plateauja na filmskem festivalu v Gentu (2024) ter nagrado za življenjsko delo na mednarodnem filmskem festivalu v San Sebastianu (2015).
Lani so nagrado častno srce Sarajeva prejeli Willem Dafoe, Stellan Skarsgard in Ray Winstone. 32. Sarajevski filmski festival bo od 14. do 21. avgusta.
Red britanskega imperija je viteški red, ki ga podeljuje britanski monarh za izjemne dosežke na različnih področjih, vključno z umetnostjo, znanostjo in javno službo. Naziv OBE (Officer of the Order of the British Empire) je ena od stopenj tega reda, ki se podeljuje posameznikom za njihove pomembne prispevke k britanski družbi in kulturi. Gre za priznanje, ki simbolizira visoko stopnjo spoštovanja države do posameznikovega profesionalnega dela in vpliva na nacionalno identiteto.
Lars von Trier je eden najvplivnejših in hkrati najbolj kontroverznih sodobnih filmskih režiserjev, ki prihaja iz Danske. Je soustanovitelj filmskega gibanja Dogma 95, ki je zagovarjalo minimalističen pristop k snemanju filmov brez uporabe posebnih učinkov ali umetne razsvetljave. Njegova dela so znana po globoki psihološki analizi, pogosto težkih temah in provokativnem slogu, s katerim izziva meje tradicionalne kinematografije in gledalca sooča z neprijetnimi moralnimi vprašanji.
Sarajevski filmski festival je eden najpomembnejših in največjih filmskih festivalov v jugovzhodni Evropi. Ustanovljen je bil leta 1995, tik pred koncem obleganja Sarajeva, kot simbol odpornosti, kulture in želje po normalizaciji življenja v mestu. Danes festival služi kot ključna platforma za promocijo filmske umetnosti iz regije, povezuje filmske ustvarjalce z vsega sveta ter spodbuja dialog in sodelovanje med državami, ki so bile nekoč del skupnega prostora.
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