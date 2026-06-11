Emily Watson predsednica žirije letošnjega 32. Sarajevskega filmskega festivala

Direktor Sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović je izrazil veselje, da bodo lahko igralko 20 let po njenem zadnjem obisku v Sarajevu ponovno pozdravili na festivalu, tokrat kot prejemnico nagrade častno srce Sarajeva in predsednico žirije.

"Igralka, katere talent, občutljivost in predanost igralskemu poklicu so pustili globok pečat v sodobnem filmu, je s svojimi močnimi, čustvenimi in pristnimi nastopi skozi svojo izjemno kariero osvojila tako občinstvo kot kritike. Verjamem, da bodo filmski ustvarjalci letošnjega programa prav tako kot mi navdušeni nad dejstvom, da bo v Sarajevu gledala njihove filme," je izpostavil Marjanović. Dodal je, da Emily Watson že ima posebno mesto v srcih festivalskega občinstva, zato je povsem naravno in zasluženo, da ji podelijo tudi nagrado častno srce Sarajeva.

Watsonova je doslej prejela številne nagrade. Leta 2015 so ji tudi podelili naziv častnice viteškega reda britanskega imperija (OBE) za zasluge na področju gledališča. Gledalci so jo nedavno lahko videli v vlogi Mary Shakespeare v priredbi nagrajenega zgodovinskega romana Maggie O'Farrell Hamnet, ki jo je režirala Chloe Zhao. Film je navdušil tako kritike kot gledalce ter med drugim prejel bafto za najboljši britanski film in zlati globus za najboljši dramski film.

Med najbolj znane filmske vloge angleške igralke med drugim sodijo vloge v filmih Lom valov, Božja bitja ter Take majhne stvari. Za vlogo v slednjem je na Berlinalu prejela srebrnega medveda za najboljšo stransko vlogo.