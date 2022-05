Emma Stone brezplačno zaigrala v grškem nemem filmu

V 30-minutnem nemem filmu Bleat je poleg Emme Stone zaigral tudi francoski igralec Damien Bonnard , pomembne pa so tudi koze, čeprav kljub naslovu v filmu ni slišati njihovega oglašanja. "Bilo je veliko koz ... Zdijo se mi fascinantne živali," je za AFP povedal grški režiser Yorgos Lanthimos . Dodal je, da sta mu bila v največji navdih sama pokrajina in tamkajšnje vzdušje.

Mračen črno-beli film, ki se večinoma dogaja v tradicionalni grški hiši, je tudi tih, kar se je Emmi Stone zdelo zelo dobrodošlo. Pa tudi Lanthimos je dejal, da je bila zanj ta izkušnja zelo osvobajajoča. "Na splošno menim, da lahko omejitve pomagajo pri ustvarjanju nečesa. Ko imaš na razpolago preveč sredstev, se zlahka izgubiš," je dejal. Večina ljudi, ki nastopa v filmu, so domačini Tinosa brez igralskih izkušenj. "Šli smo po otoku, srečali ljudi in jih angažirali ... Naturščiki so lahko res neverjetni," je povedal Lanthimos. Film bodo do nedelje predvajali v grški narodni operi, kjer bo igral orkester v živo.

Proračuna filma organizatorji niso razkrili, so pa pripomnili, da Emma Stone ni prejela honorarja za sodelovanje zaradi njenega prijateljstva z režiserjem. Za Lanthimosa je zaigrala v črni komediji iz 18. stoletja Najljubša, ki jima je prinesla nominacije za najboljšo stransko igralko in najboljšo režijo na podelitvi oskarjev ter še več drugih nominacij, kipec pa je nato prejela Olivia Colman za najboljšo glavno vlogo.