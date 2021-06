Emma Stone ne bo zaigrala v novem filmu franšize o Spider-Manu

Zvezdnica je za MTV News povedala. "Res sem slišala te govorice. Ne vem, če smem to izdati, ampak v filmu ne bom zaigrala. Ne vem, kako naj bi se odzvali na to," je komentirala igralka. Govorice so navajale tudi, da naj bi v novem filmu, ki bo nosil naslov Spider-Man: No Way Home, zaigrala tudi Tobey Maguire inAndrew Garfield.

Da bo nastopil v filmu, je zanikal tudi igralec Andrew Garfield. Ta je oboževalcem dejal, naj umirijo konje, saj ga ustvarjalci filma niso povabili k sodelovanju.