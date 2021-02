Emma Stone v vlogi zlobnice Kruele de Vil

Film, ki je umeščen v London v leto 1970, je izvorna zgodba o tem, kako je pravzaprav nastala kultna zlobnica, lovka na pse. Zgodba v filmu se osredotoča na njeno življenje, preden je postala negativka in sovražnica vsega in vseh. V želji, da postane slavna oblikovalka, Kruela prispe v London. Njen talent za modo opazi slavna baronica Von Hellman, znana kot modna legenda. Njun napet odnos povzroči niz dogodkov in odkritij, ki privedejo do tega, da Kruela osvobodi svojo kruto stran in postane maščevalna zlobnica.