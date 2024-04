Emma Stone želi igrati glavno vlogo v filmu moža Dava McCaryja

Emma Stone si želi pri svojem novem projektu sodelovati s svojim možem. Po poročanju revij Variety in Hollywood Reporter si zvezdnica, ki je na nedavni podelitvi oskarjev osvojila svoj drugi kipec v karieri za najboljšo igralko, želi prevzeti glavno vlogo v filmu, ki za zdaj še nima naslova. Režijo še neimenovanega filma za Universal Pictures naj bi namreč prevzel Dave McCary .

To bi bil za 35-letnico in njenega tri leta starejšega soproga prvi tako velik skupni filmski projekt. Po poročanju tujih medijev bo pri filmu kot producent sodeloval tudi Shawn Levy s svojo produkcijsko hišo 21 Laps, pri sami produkciji pa želita sodelovati še slavna zakonca s svojim podjetjem Fruit Tree. Scenarij za projekt, o katerem še ni veliko znanega, sta napisala Patrick Kang in Michael Levin.