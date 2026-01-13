Nove kritike: tokrat pod drobnogledom obraz Emme Stone

Zvezdniška procesija je tudi tokrat poskrbela za blišč in glamur na rdeči preprogi zlatih globusov v mestu angelov. V soju fotografskih bliskavic je blestela tudi igralka Emma Stone, a tokrat se je javnost obregnila ob njen "drugačen" videz. Številni spletni uporabniki na družbenih omrežjih so namreč začeli ugibati, ali se je 37-letna igralka nedavno zatekla h kozmetičnim popravkom.

Na rdeči preprogi pred hotelom Beverly Hilton se je zvezdnica pojavila v elegantni kombinaciji rumenega topa in ujemajočega krila, ki je poudarila njeno vitko postavo. In čeprav je bila videti brezhibno, se je mnogim njena koža zdela skoraj preveč popolna in neobičajno brez gub. To je sprožilo komentarje na družbenih omrežjih.