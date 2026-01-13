Naslovnica
Film/TV

Nove kritike: tokrat pod drobnogledom obraz Emme Stone

Los Angeles, 13. 01. 2026

Avtor:
A. J.
Emma Stone

Priljubljena ameriška igralka Emma Stone je bila pričakovano ena izmed glavnih atrakcij na nedeljski podelitvi zlatih globusov v Los Angelesu. A na rdeči preprogi je pozornost javnosti namesto njene nominacije pritegnil njen vidno zategnjen obraz.

Zvezdniška procesija je tudi tokrat poskrbela za blišč in glamur na rdeči preprogi zlatih globusov v mestu angelov. V soju fotografskih bliskavic je blestela tudi igralka Emma Stone, a tokrat se je javnost obregnila ob njen "drugačen" videz. Številni spletni uporabniki na družbenih omrežjih so namreč začeli ugibati, ali se je 37-letna igralka nedavno zatekla h kozmetičnim popravkom.

Na rdeči preprogi pred hotelom Beverly Hilton se je zvezdnica pojavila v elegantni kombinaciji rumenega topa in ujemajočega krila, ki je poudarila njeno vitko postavo. In čeprav je bila videti brezhibno, se je mnogim njena koža zdela skoraj preveč popolna in neobičajno brez gub. To je sprožilo komentarje na družbenih omrežjih.

Emma Stone
Emma Stone
FOTO: Profimedia

Fotografije s slovesnosti so se hitro razširile po spletu, nekateri pa so igralkin videz opisali kot "grozljiv". "Njen obraz se mi v zadnjem času zdi tako drugačen," je zapisal eden od uporabnikov, medtem ko je drugi vprašal: "Je imela kakšno operacijo obraza ali je to ličenje?"

Mnogi so prepričani, da je Stone, čeprav je stara komaj 37 let, prestala lifting obraza, omenjena pa so bila tudi polnila in celo operacija nosu.

Preberi še Emma Stone odkrito o hčeri: Je največje darilo v mojem življenju

Govorice o njenem "novem obrazu" so se pojavile že septembra lani, ko so jo na modni reviji Louis Vuitton v Parizu fotografirali z Liso Manobal iz skupine Blackpink. Nato so oboževalci opazili, da je "neprepoznavna", ugibanja pa so se nadaljevala tudi na kasnejših dogodkih, vključno z oktobrsko premiero njenega filma Bugonija. Stone se o teh komentarjih še ni oglasila.

Razlagalnik

Emma Stone je priznana ameriška igralka, ki je zaslovela z vlogo Olive Penderghast v najstniški komediji 'Superbad' (2007). Sledile so uspešne vloge v filmih, kot so 'Zombieland' (2009), 'Pompeji' (2010), 'Gospodična Smith' (2010) in 'Čudovita norost' (2010). Svojo igralsko kariero je utrdila z vlogami v filmih 'Čudovita prihodnost' (2011), za katero je prejela nominacijo za oskarja, in 'La La Land' (2016), za katerega je prejela oskarja za najboljšo igralko. Znana je po svoji vsestranskosti in sposobnosti igranja v komičnih, dramskih in glasbenih vlogah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
emma stone zlati globusi kritike

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

