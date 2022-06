Emma Thompson: V današnji družbi ženska seksualnost ni dobro sprejeta

"Ženske za moškimi zaostajajo ne le pri plačah, pač pa tudi v spalnici," pravi igralka Emma Thompson. Med promocijo njenega prihajajočega filma Good luck to you, Leo Grande, ki je komedija, ki se dotika spolnosti, se je Britanka razgovorila o dojemanju ženske seksualnosti.

Oskarjeva nagrajenka Emma Thompson je tokrat sprejela popolnoma nov izziv – v preteklosti smo jo lahko gledali v filmih za mlajše: Harry Potter, Cruella, Nanny McPhee – čudežna varuška, Lepotica in zver, tokrat pa se je preizkusila v nekoliko drugačnem projektu, ki ima po njenem mnenju revolucionaren pogled na svet.

V filmu Good Luck to you, Leo Grande bo igrala vdovo po imenu Nancy, ki najame mladega prostituta, čigar ime se nahaja v naslovu filma, v upanju, da bo doživela čudovito noč po življenju v nezadovoljivem zakonu. "Vedno me je zanimalo, zakaj se ljudje tako izogibamo temam o spolnosti. Niti približno o tem ne govorimo dovolj," je nadaljevala. "In ženski spolni užitek ni na nikogaršnjem vrhu seznama." 63-letnica je argumentirala, da nikomur ni mar za to, ali ženske v nečem uživajo. V današnji kulturi, po vsem svetu pravzaprav, so politične in patriarhalne strukture, v katerih živimo, ženski spolni užitek pa ni dobrodošel."

"Kar mi je čudovito pri tem filmu, je to, da je film o ženski, ki bi bila v večini filmov zgolj stranski lik, ki podpira nekoga, ki dela zanimivo stvar," je pojasnila Thompsonova. "Ampak tokrat je zanimiva in revolucionarna stvar ta, da si je ženska rekla: Nekaj mi je všeč in poskusila bom to poiskati. Zelo težko je ponazoriti, kaj si želi, ker žensk nikoli nihče ne vpraša, kaj si želijo. Niti same se tega ne vprašajo in kadar se, ne poznajo odgovora, ker jih nihče ni spodbujal, da bi o tem razmišljale."

