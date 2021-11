Emma Watson o liku Hermione: Ona je moj najljubši izmišljeni lik

"Ponosna sem na to, kar smo dosegli kot skupina in igralci v tej franšizi, pa tudi kot otroci, ki so postali mladi odrasli in so skupaj hodili po tej poti. Ko sedaj pogledam svoje nekdanje soigralce, sem ponosna na to, kakšni ljudje so postali. Ponosna sem, da smo bili prijazni drug do drugega, da smo se medsebojno podpirali in naredili nekaj pomembnega," je ponosna Watsonova.