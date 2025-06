Emmi Thompson nagrada na festivalu v Locarnu.

Emma Thompson bo na filmskem festivalu v italijanskem Locarnu prejela nagrado Leopard Club Award. Po besedah umetniškega vodje festivala Giona A. Nazzara Thompsonova uteleša najboljše iz tradicije igralcev, ki so še vedno sposobni v vsako vlogo vnesti najgloblje poznavanje igralskega dela. Sodeluje z izjemnimi scenaristi, se brez strahu loteva novih registrov in likov ter prehaja od Shakespeara do Jamesa Ivoryja , od čarovnije Harryja Potterja do preobrazb v Nanny McPhee . V karieri, ki jo zaznamujejo številne nagrade, še vedno preseneča občinstvo.

Kot je dodal, je nagrada tako briljantni in vsestranski umetnici, kot je Thompsonova, priznanje umetnici, ki "nas je ganila, nam dala misliti, nas zabavala in, kar je najpomembneje, nas nikoli ni nehala presenečati".

Thompsonova je ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih angleških igralk. Njena igralska, scenaristična in producentska kariera zajema tako televizijo kot film, od neodvisnih celovečercev do velikih filmskih uspešnic. Je edina oseba v zgodovini podeljevanja oskarjev, ki je prejela nagrado za igro in scenarij, piše na uradni spletni strani festivala v Locarnu.

Na velikem platnu se je prvič pojavila leta 1989 z vlogo v romantični komediji The Tall Guy, takoj zatem pa je zaigrala v biografski drami Henry V., ki jo je režiral njen tedanji soprog Kenneth Branagh. Za vlogo v romantični drami Howardov kot Jamesa Ivoryja je osvojila oskarja za glavno vlogo. Za to vlogo je prejela tudi zlati globus in bafto. Drugega oskarja je prejela za prirejen scenarij filma za Razsodnost in rahločutnost. V spominu igralcev je ostala tudi zaradi filma Ostanki dneva, kjer je tako kot v Howardovem kotu nastopila ob Anthonyju Hopkinsu.

Leta 1959 na zahodu Londona rojena Thompsonova je nastopila tudi v filmih o Harryju Potterju, komediji Pravzaprav ljubezen, biografski drami o avtorici Mary Poppins - P. L. Travers, filmu Reševanje gospoda Banksa ter številnih drugih produkcijah. Nazadnje je zaigrala v filmu The Dead of Winter.

Nagrado Leopard Club podeljujejo posameznikom za delo pri filmu, ki se dotakne kolektivne domišljije. Med dosedanjimi nagrajenci so Faye Dunaway, Mia Farrow, Andy Garcia, Stefania Sandrelli, Adrien Brody, Meg Ryan, Hilary Swank, Kasia Smutniak, Daisy Edgar-Jones in Irene Jacob.