En kmet že v zvezi, drugi pravi: Samo še Brankico odslovim in nasvidenje

Dragoljub in njegove dame so se malce poigrali. Igrali so namreč 'flašo resnice'. "Ali si pripravljena iti do konca?" je Dragoljub vprašal Ljiljano in ona mu je odgovorila, da je pripravljena na to. "Ali sva midva z zvezi?" je ona njega vprašala in Dragoljub jo je namesto odgovora poljubil. "Seveda, da sva," je priznal.

Malce razočarana Jasminka jima je čestitala in zapustila mizo, za katero so sedeli in se družili. "Bodita srečna," je še dodala in bila ob odgovoru, da sta Dragoljub in Ljiljana v zvezi, zadovoljna, saj je tej zadevi končno prišla do konca.

Siniša je Vesno in Martino odpeljal na izlet ob reko. Medtem ko sta se Siniša in Vesna vestno lotila veslanja, je Martina sedela sredi čolna in čakala. "Martina je nežna, nje ne smemo utruditi," je komentiral kmet.

Anita Martinović je obiskala Ivanovo kmetijo in se tam na samem pogovarjala z Gabrijelo, da bi jo vprašala o njenih vtisih v šovu. "Dobila sem občutek, da je Ivan malo neresen. Zdi se mi kot moški, ki nima ne volje ne cilja." Dodala je še, da jo zelo moti, da največ svojega časa posveti Dori. "Mislim, da je Vanja tu zaradi nekih drugih razlogov, ne zaradi Ivana. Mislim, da se samo želi promovirati. Dona pa igra igro, samo da pride do konca. Ivanu govori eno, nam nekaj drugega, tretje pa misli," je povedala Dona.

Na Zvonkovi kmetiji je med pripravo kosila Brankica izkoristila priložnost in z Ireno opravljala Smiljo, ki je, kot se njima zdi, prevzela vlogo šefice. Pravi, da nikomur ne dovoli, da bi se približal kuhinji, samo ona je lahko tam. "Opazile so, da je Zvonko malo več z menoj kot z njimi," je povedala Smilja. "Ti misliš, da jaz ne znam pripraviti kosila?" se je Brankica zoperstavila Smilji, ta pa ji je odgovorila, da vsak dan ustreže Zvonkovim gastronomskih željam.