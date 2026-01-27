Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Ena bitka za drugo z največ nominacijami za bafte

London, 27. 01. 2026 18.08 pred 19 dnevi 4 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Ena bitka za drugo

Znane so nominacije za britanske filmske nagrade bafta. S 14 nominacijami, tudi za najboljši film, vodi politično obarvani film Ena bitka za drugo Paula Thomasa Andersona, s 13 sledi zgodovinska grozljivka Grešniki, ki jo je napisal in režiral Ryan Coogler. Ta je minuli teden podrl rekord, ker je prejel največ nominacij za oskarja doslej.

Podelitev filmskih nagrad baft, ki velja za vrhunec letnega britanskega filmskega koledarja, bo potekala 22. februarja v Londonu, tri tedne pred podelitvijo oskarjev. Neobičajen triler Ena bitka za drugo, v katerem se prepletajo radikalno nasilje, racije proti priseljencem in beli supremacisti, je prejel 14 nominacij. Ta se v tekmi za oskarje, ki jih bodo podelili 15. marca, s 13 nominacijami uvršča na drugo mesto, film Grešniki pa vodi z rekordnimi 16 nominacijami.

Ena bitka za drugo
Ena bitka za drugo
FOTO: Profimedia

Zgodovinska drama Hamnet, ki jo je režirala Chloe Zhao, v kateri se William Shakespeare in njegova žena spopadata z izgubo sina, je prejela 11 nominacij za bafte in bo tako kot omenjena dva filma tekmovala za nagrado za najboljši film. Tudi ameriški športni komično-dramski film Veličastni Marty, ki ga je režiral Josh Safdie s Timotheejem Chalametom v glavni vlogi, je osvojil 11 nominacij, prav tako v kategoriji za najboljši film, medtem ko je norveška dramska komedija Sentimentalna vrednost Joachima Triera osvojila osem nominacij in je zadnja med petimi kandidati za najboljši film.

Za nagrado za najboljšega režiserja se bodo potegovali Yorgos Lanthimos (Bugonija), Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Veličastni Marty), Paul Thomas Anderson (Ena bitka za drugo), Joachim Trier (Sentimentalna vrednost) in Ryan Coogler (Grešniki).

Hamnet
Hamnet
FOTO: Profimedia

Na seznamu nominirancev za najboljšega glavnega igralca so Leonardo DiCaprio (Ena bitka za drugo), Michael B. Jordan (Grešniki), Chalamet (Veličastni Marty), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonija) in Robert Aramayo (I Swear). Za nagrado za najboljšo igralko se bodo potegovale Jessie Buckley (Hamnet), Emma Stone (Bugonija), Chase Infiniti (Ena bitka za drugo), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimentalna vrednost) in Rose Byrne (Če bi imela noge, bi te brcnila).

Film I Swear Kirka Jonesa, ki temelji na resnični zgodbi o škotskem moškem, čigar življenje je spremenil Tourettov sindrom, je bil s petimi nominacijami največkrat nominiran britanski film. Letošnji izbor je zaznamovala "drzna pripovedna tehnika in edinstven pristop" k obravnavanju tem, od geopolitičnega položaja do osebnih zgodb, je za AFP povedala direktorica Britanske filmske akademije Jane Millichip.

SEZNAM NOMINACIJ

Najboljši film
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Sentimentalna vrednost
Grešniki

Najboljši britanski film
28 let pozneje
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Nora na fanta
Umri, ljubezen moja
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve

Grešniki
Grešniki
FOTO: Profimedia

Najboljša igralka v glavni vlogi
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - Če bi imela noge, bi te brcnila
Kate Hudson - Song Sung Blue
Chase Infiniti - Ena bitka za drugo
Renate Reinsve - Sentimentalna vrednost
Emma Stone - Bugonija

Najboljši igralec v glavni vlogi
Robert Aramayo - I Swear
Timothée Chalamet - Veličastni Marty
Leonardo DiCaprio - Ena bitka za drugo
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B Jordan -Grešniki
Jesse Plemons - Bugonija

Najboljša igralka v stranski vlogi
Odessa A'zion - Veličastni Marty
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimentalna vrednost
Wunmi Mosaku - Grešniki
Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor - Ena bitka za drugo
Emily Watson - Hamnet

Najboljši igralec v stranski vlogi
Benicio del Toro - Ena bitka za drugo
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Peter Mullan - I Swear
Sean Penn - Ena bitka za drugo
Stellan Skarsgård - Sentimentalna vrednost

Sentimentalna vrednost
Sentimentalna vrednost
FOTO: Profimedia

Najboljši režiser
Bugonija - Yorgos Lanthimos
Hamnet - Chloé Zhao
Veličastni Marty - Josh Safdie
Ena bitka za drugo - Paul Thomas Anderson
Sentimentalna vrednost - Joachim Trier
Grešniki - Ryan Coogler

Najboljši debi britanskega scenarista, direktorja ali producenta 
The Ceremony
My Father's Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman

Najboljši tujejezični film
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sentimentalna vrednost
Sirat
Glas Hind Radžab

Najboljši dokumentarni film
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor

Veličastni Marty
Veličastni Marty
FOTO: Profimedia

Najboljši animirani film
Elio
Little Amélie
Zootropolis 2

Najboljši otroški ali družinski film
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2

Najboljši originalen scenarij
I Swear
Veličastni Marty
The Secret Agent
Sentimentalna vrednost
Grešniki

Najboljši prirejen scenarij
The Ballad of Wallis Island
Bugonija
Hamnet
Ena bitka za drugo
Pillion

Žlehtnoba
Žlehtnoba
FOTO: AP

Najboljša vzhajajoča zvezda
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling

Najboljša originalna glasba
Bugonija - Jerskin Fendrix
Frankenstein - Alexandre Desplat
Hamnet - Max Richter
Ena bitka za drugo - Jonny Greenwood
Grešniki - Ludwig Göransson

Najboljši kasting
I Swear
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Sentimentalna vrednost
Grešniki

Najboljša kinematografija
Frankenstein
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Train Dreams

Frankenstein
Frankenstein
FOTO: Profimedia

Najboljša kostumografija
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Grešniki
Wicked: Za vedno

Najboljša montaža
F1
A House of Dynamite
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki

Najboljša scenografija
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki

Najboljša maska maska in pričeska
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Grešniki
Wicked: Za vedno

Bugonija
Bugonija
FOTO: Profimedia

Najboljši zvok
F1
Frankenstein
Ena bitka za drugo
Grešniki
Warfare

Najboljši posebni učinki 
Avatar: Ogenj in pepel
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus

Najboljši britanski kratkometražni film
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles

Najboljša britanski animirani film
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise

bafta nominacije film
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534