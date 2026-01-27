Ena bitka za drugo z največ nominacijami za bafte

Podelitev filmskih nagrad baft, ki velja za vrhunec letnega britanskega filmskega koledarja, bo potekala 22. februarja v Londonu, tri tedne pred podelitvijo oskarjev. Neobičajen triler Ena bitka za drugo, v katerem se prepletajo radikalno nasilje, racije proti priseljencem in beli supremacisti, je prejel 14 nominacij. Ta se v tekmi za oskarje, ki jih bodo podelili 15. marca, s 13 nominacijami uvršča na drugo mesto, film Grešniki pa vodi z rekordnimi 16 nominacijami.
Zgodovinska drama Hamnet, ki jo je režirala Chloe Zhao, v kateri se William Shakespeare in njegova žena spopadata z izgubo sina, je prejela 11 nominacij za bafte in bo tako kot omenjena dva filma tekmovala za nagrado za najboljši film. Tudi ameriški športni komično-dramski film Veličastni Marty, ki ga je režiral Josh Safdie s Timotheejem Chalametom v glavni vlogi, je osvojil 11 nominacij, prav tako v kategoriji za najboljši film, medtem ko je norveška dramska komedija Sentimentalna vrednost Joachima Triera osvojila osem nominacij in je zadnja med petimi kandidati za najboljši film.
Za nagrado za najboljšega režiserja se bodo potegovali Yorgos Lanthimos (Bugonija), Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Veličastni Marty), Paul Thomas Anderson (Ena bitka za drugo), Joachim Trier (Sentimentalna vrednost) in Ryan Coogler (Grešniki).
Na seznamu nominirancev za najboljšega glavnega igralca so Leonardo DiCaprio (Ena bitka za drugo), Michael B. Jordan (Grešniki), Chalamet (Veličastni Marty), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonija) in Robert Aramayo (I Swear). Za nagrado za najboljšo igralko se bodo potegovale Jessie Buckley (Hamnet), Emma Stone (Bugonija), Chase Infiniti (Ena bitka za drugo), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimentalna vrednost) in Rose Byrne (Če bi imela noge, bi te brcnila).
Film I Swear Kirka Jonesa, ki temelji na resnični zgodbi o škotskem moškem, čigar življenje je spremenil Tourettov sindrom, je bil s petimi nominacijami največkrat nominiran britanski film. Letošnji izbor je zaznamovala "drzna pripovedna tehnika in edinstven pristop" k obravnavanju tem, od geopolitičnega položaja do osebnih zgodb, je za AFP povedala direktorica Britanske filmske akademije Jane Millichip.
SEZNAM NOMINACIJ
Najboljši film
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljši britanski film
28 let pozneje
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Nora na fanta
Umri, ljubezen moja
H Is For Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve
Najboljša igralka v glavni vlogi
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - Če bi imela noge, bi te brcnila
Kate Hudson - Song Sung Blue
Chase Infiniti - Ena bitka za drugo
Renate Reinsve - Sentimentalna vrednost
Emma Stone - Bugonija
Najboljši igralec v glavni vlogi
Robert Aramayo - I Swear
Timothée Chalamet - Veličastni Marty
Leonardo DiCaprio - Ena bitka za drugo
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B Jordan -Grešniki
Jesse Plemons - Bugonija
Najboljša igralka v stranski vlogi
Odessa A'zion - Veličastni Marty
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimentalna vrednost
Wunmi Mosaku - Grešniki
Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor - Ena bitka za drugo
Emily Watson - Hamnet
Najboljši igralec v stranski vlogi
Benicio del Toro - Ena bitka za drugo
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Peter Mullan - I Swear
Sean Penn - Ena bitka za drugo
Stellan Skarsgård - Sentimentalna vrednost
Najboljši režiser
Bugonija - Yorgos Lanthimos
Hamnet - Chloé Zhao
Veličastni Marty - Josh Safdie
Ena bitka za drugo - Paul Thomas Anderson
Sentimentalna vrednost - Joachim Trier
Grešniki - Ryan Coogler
Najboljši debi britanskega scenarista, direktorja ali producenta
The Ceremony
My Father's Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman
Najboljši tujejezični film
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sentimentalna vrednost
Sirat
Glas Hind Radžab
Najboljši dokumentarni film
2000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Najboljši animirani film
Elio
Little Amélie
Zootropolis 2
Najboljši otroški ali družinski film
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
Najboljši originalen scenarij
I Swear
Veličastni Marty
The Secret Agent
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljši prirejen scenarij
The Ballad of Wallis Island
Bugonija
Hamnet
Ena bitka za drugo
Pillion
Najboljša vzhajajoča zvezda
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
Najboljša originalna glasba
Bugonija - Jerskin Fendrix
Frankenstein - Alexandre Desplat
Hamnet - Max Richter
Ena bitka za drugo - Jonny Greenwood
Grešniki - Ludwig Göransson
Najboljši kasting
I Swear
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Sentimentalna vrednost
Grešniki
Najboljša kinematografija
Frankenstein
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Train Dreams
Najboljša kostumografija
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Grešniki
Wicked: Za vedno
Najboljša montaža
F1
A House of Dynamite
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljša scenografija
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Ena bitka za drugo
Grešniki
Najboljša maska maska in pričeska
Frankenstein
Hamnet
Veličastni Marty
Grešniki
Wicked: Za vedno
Najboljši zvok
F1
Frankenstein
Ena bitka za drugo
Grešniki
Warfare
Najboljši posebni učinki
Avatar: Ogenj in pepel
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
Najboljši britanski kratkometražni film
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
Najboljša britanski animirani film
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
