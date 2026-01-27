Ena bitka za drugo z največ nominacijami za bafte

Podelitev filmskih nagrad baft, ki velja za vrhunec letnega britanskega filmskega koledarja, bo potekala 22. februarja v Londonu, tri tedne pred podelitvijo oskarjev. Neobičajen triler Ena bitka za drugo, v katerem se prepletajo radikalno nasilje, racije proti priseljencem in beli supremacisti, je prejel 14 nominacij. Ta se v tekmi za oskarje, ki jih bodo podelili 15. marca, s 13 nominacijami uvršča na drugo mesto, film Grešniki pa vodi z rekordnimi 16 nominacijami.

Ena bitka za drugo FOTO: Profimedia

Zgodovinska drama Hamnet, ki jo je režirala Chloe Zhao, v kateri se William Shakespeare in njegova žena spopadata z izgubo sina, je prejela 11 nominacij za bafte in bo tako kot omenjena dva filma tekmovala za nagrado za najboljši film. Tudi ameriški športni komično-dramski film Veličastni Marty, ki ga je režiral Josh Safdie s Timotheejem Chalametom v glavni vlogi, je osvojil 11 nominacij, prav tako v kategoriji za najboljši film, medtem ko je norveška dramska komedija Sentimentalna vrednost Joachima Triera osvojila osem nominacij in je zadnja med petimi kandidati za najboljši film. Za nagrado za najboljšega režiserja se bodo potegovali Yorgos Lanthimos (Bugonija), Chloe Zhao (Hamnet), Josh Safdie (Veličastni Marty), Paul Thomas Anderson (Ena bitka za drugo), Joachim Trier (Sentimentalna vrednost) in Ryan Coogler (Grešniki).

Hamnet FOTO: Profimedia

Na seznamu nominirancev za najboljšega glavnega igralca so Leonardo DiCaprio (Ena bitka za drugo), Michael B. Jordan (Grešniki), Chalamet (Veličastni Marty), Ethan Hawke (Blue Moon), Jesse Plemons (Bugonija) in Robert Aramayo (I Swear). Za nagrado za najboljšo igralko se bodo potegovale Jessie Buckley (Hamnet), Emma Stone (Bugonija), Chase Infiniti (Ena bitka za drugo), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Sentimentalna vrednost) in Rose Byrne (Če bi imela noge, bi te brcnila). Film I Swear Kirka Jonesa, ki temelji na resnični zgodbi o škotskem moškem, čigar življenje je spremenil Tourettov sindrom, je bil s petimi nominacijami največkrat nominiran britanski film. Letošnji izbor je zaznamovala "drzna pripovedna tehnika in edinstven pristop" k obravnavanju tem, od geopolitičnega položaja do osebnih zgodb, je za AFP povedala direktorica Britanske filmske akademije Jane Millichip. SEZNAM NOMINACIJ Najboljši film

Hamnet

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Sentimentalna vrednost

Grešniki Najboljši britanski film

28 let pozneje

The Ballad of Wallis Island

Bridget Jones: Nora na fanta

Umri, ljubezen moja

H Is For Hawk

Hamnet

I Swear

Mr Burton

Pillion

Steve

Grešniki FOTO: Profimedia

Najboljša igralka v glavni vlogi

Jessie Buckley - Hamnet

Rose Byrne - Če bi imela noge, bi te brcnila

Kate Hudson - Song Sung Blue

Chase Infiniti - Ena bitka za drugo

Renate Reinsve - Sentimentalna vrednost

Emma Stone - Bugonija Najboljši igralec v glavni vlogi

Robert Aramayo - I Swear

Timothée Chalamet - Veličastni Marty

Leonardo DiCaprio - Ena bitka za drugo

Ethan Hawke - Blue Moon

Michael B Jordan -Grešniki

Jesse Plemons - Bugonija Najboljša igralka v stranski vlogi

Odessa A'zion - Veličastni Marty

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimentalna vrednost

Wunmi Mosaku - Grešniki

Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor - Ena bitka za drugo

Emily Watson - Hamnet Najboljši igralec v stranski vlogi

Benicio del Toro - Ena bitka za drugo

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Peter Mullan - I Swear

Sean Penn - Ena bitka za drugo

Stellan Skarsgård - Sentimentalna vrednost

Sentimentalna vrednost FOTO: Profimedia

Najboljši režiser

Bugonija - Yorgos Lanthimos

Hamnet - Chloé Zhao

Veličastni Marty - Josh Safdie

Ena bitka za drugo - Paul Thomas Anderson

Sentimentalna vrednost - Joachim Trier

Grešniki - Ryan Coogler Najboljši debi britanskega scenarista, direktorja ali producenta

The Ceremony

My Father's Shadow

Pillion

A Want In Her

Wasteman Najboljši tujejezični film

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimentalna vrednost

Sirat

Glas Hind Radžab



Najboljši dokumentarni film

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Veličastni Marty FOTO: Profimedia

Najboljši animirani film

Elio

Little Amélie

Zootropolis 2 Najboljši otroški ali družinski film

Arco

Boong

Lilo & Stitch

Zootropolis 2 Najboljši originalen scenarij

I Swear

Veličastni Marty

The Secret Agent

Sentimentalna vrednost

Grešniki Najboljši prirejen scenarij

The Ballad of Wallis Island

Bugonija

Hamnet

Ena bitka za drugo

Pillion

Žlehtnoba FOTO: AP

Najboljša vzhajajoča zvezda

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling Najboljša originalna glasba

Bugonija - Jerskin Fendrix

Frankenstein - Alexandre Desplat

Hamnet - Max Richter

Ena bitka za drugo - Jonny Greenwood

Grešniki - Ludwig Göransson Najboljši kasting

I Swear

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Sentimentalna vrednost

Grešniki Najboljša kinematografija

Frankenstein

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Grešniki

Train Dreams

Frankenstein FOTO: Profimedia

Najboljša kostumografija

Frankenstein

Hamnet

Veličastni Marty

Grešniki

Wicked: Za vedno Najboljša montaža

F1

A House of Dynamite

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Grešniki Najboljša scenografija

Frankenstein

Hamnet

Veličastni Marty

Ena bitka za drugo

Grešniki Najboljša maska maska in pričeska

Frankenstein

Hamnet

Veličastni Marty

Grešniki

Wicked: Za vedno

Bugonija FOTO: Profimedia