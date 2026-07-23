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Eden za drugim: Še najmlajša hči Brada Pitta opustila očetov priimek

Los Angeles, 23. 07. 2026 11.01 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.J.
Vivienne jolie pitt in angelina jolie

Družinski razkol med stranema Pitt in Jolie dobiva nove razsežnosti. Na površje je priplavala novica, da je tudi najmlajša hči Brada Pitta in Angeline Jolie vložila zahtevo za spremembo imena in želi iz svojega uradnega priimka odstraniti očetov "Pitt". 18-letnica želi, da bi se po novem imenovala Vivienne Marcheline Jolie.

Slabo družinsko klimo je z zahtevkom za odstranitev očetovega priimka potrdila tudi najmlajša hči nekoč zaljubljenega zvezdniškega para Angeline Jolie in Brada Pitta. Po novem bi se 18-letnica želela imenovati Vivienne Marcheline Jolie. Priimek Jolie ima za Vivienne tudi poseben pomen. Njeno srednje ime Marcheline je poklon pokojni babici po materini strani, igralki Marcheline Bertrand, ki je umrla leta 2007.

Vivienne je zahtevo vložila na sodišču v Los Angelesu, kot razlog za spremembo pa je navedla osebnega. S to odločitvijo sledi svojim starejšim sorojencem, ki so se prav tako odločili, da v javnosti ali uradno ne uporabljajo več očetovega priimka.

Angelina Jolie s 15-letno hčerko Vivienne na premieri muzikala The Outsiders
Angelina Jolie s 15-letno hčerko Vivienne na premieri muzikala The Outsiders
FOTO: Profimedia

Vivienne je sicer že pred časom nakazala, da se želi predstavljati brez očetovega priimka. Leta 2024 je bila del gledališkega programa za broadwayski muzikal The Outsiders, pri katerem je sodelovala kot pomočnica producentke, navedena kot Vivienne Jolie in ne kot Vivienne Jolie-Pitt. Čeprav takrat ni bilo jasno, ali gre za uradno spremembo imena ali zgolj umetniško odločitev.

Ni prva v družini, ki opušča očetov priimek

Pred njo so se za enako potezo odločili že Shiloh, Maddox, Zahara in Knox.

Njena sestra Shiloh je po dopolnjenem 18. letu vložila zahtevo za odstranitev priimka Pitt, ki jo je sodišče kasneje odobrilo. Tudi Zahara se v javnosti predstavlja kot Zahara Marley Jolie, Maddox pa je pri nekaterih projektih prav tako uporabljal samo mamin priimek. Edini od otrok, ki je še vedno v stiku z družino Pitt, je Pax, čeprav naj bi bili tudi ti odnosi krhki.

Angelina Jolie s petimi od svojih šestih otrok: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox in Knox (na fotografiji odsoten sin Pax)
Angelina Jolie s petimi od svojih šestih otrok: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox in Knox (na fotografiji odsoten sin Pax)
FOTO: Profimedia
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Angelina Jolie in Brad Pitt sta se po več kot desetletju zveze razšla leta 2016, njuna ločitev pa je bila dokončno zaključena šele leta 2024 po večletnih pravnih sporih. Nekdanja zakonca o odločitvah svojih otrok javno nista veliko govorila. Po poročanju ameriških medijev naj bi Jolie predvsem želela, da otroci sami sprejemajo odločitve glede svojega imena in zasebnosti.

Razlagalnik

Marcheline Bertrand (1950–2007) je bila ameriška igralka in humanitarna delavka, ki je bila mati Angeline Jolie. Čeprav je imela v svoji karieri nekaj manjših filmskih vlog, je bila v javnosti bolj znana kot predana aktivistka, ki se je zavzemala za pravice beguncev in okoljevarstvo. Njena smrt zaradi raka na jajčnikih je močno zaznamovala Angelino Jolie, ki svojo mater pogosto navaja kot svoj največji navdih za humanitarno delo.

V Združenih državah Amerike, vključno z zvezno državo Kalifornija, kjer potekajo postopki družine Jolie-Pitt, je sprememba imena pravni postopek, ki zahteva vložitev peticije na sodišče. Oseba mora navesti utemeljen razlog za spremembo, sodišče pa nato preveri, ali sprememba ni namenjena izogibanju dolgovom ali kriminalnim dejanjem. Po odobritvi sodnika se izda sodna odredba, ki omogoča posamezniku, da spremeni svoje osebne dokumente, kot so rojstni list, potni list in vozniško dovoljenje, s čimer novo ime postane uradno priznano v vseh državnih registrih.

The Outsiders je broadwayski muzikal, ki temelji na istoimenskem kultnem romanu S. E. Hinton iz leta 1967. Zgodba spremlja rivalstvo med dvema najstniškima tolpama, 'Greasers' in 'Socs', v 60. letih prejšnjega stoletja v Oklahomi. Muzikal raziskuje teme odraščanja, družbenega razslojevanja in iskanja lastne identitete. Projekt je prejel veliko pozornosti kritikov in občinstva, Angelina Jolie pa je bila ena od glavnih producentk predstave, kar je omogočilo njeni hčerki Vivienne, da se je kot asistentka vključila v ustvarjalni proces.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
vivienne brad pitt priimek hči angelina jolie

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jajek
23. 07. 2026 12.14
Se nekaj pretiravljejo.
Odgovori
0 0
TP81
23. 07. 2026 12.09
Denarju pa verjetno ne.
Odgovori
0 0
Misanthrope
23. 07. 2026 11.58
Pa sej, klinc gleda une posvojene
Odgovori
+0
1 1
Thor78
23. 07. 2026 11.56
Dobr je naščuvala otroke tale kača.
Odgovori
+4
6 2
Vojko Kos
23. 07. 2026 11.40
Dedovanju so se tudi odpovedali?
Odgovori
+10
10 0
yolli
23. 07. 2026 11.39
Ta pa je kača.......
Odgovori
+6
9 3
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