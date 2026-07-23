Eden za drugim: Še najmlajša hči Brada Pitta opustila očetov priimek

Slabo družinsko klimo je z zahtevkom za odstranitev očetovega priimka potrdila tudi najmlajša hči nekoč zaljubljenega zvezdniškega para Angeline Jolie in Brada Pitta. Po novem bi se 18-letnica želela imenovati Vivienne Marcheline Jolie. Priimek Jolie ima za Vivienne tudi poseben pomen. Njeno srednje ime Marcheline je poklon pokojni babici po materini strani, igralki Marcheline Bertrand, ki je umrla leta 2007. Vivienne je zahtevo vložila na sodišču v Los Angelesu, kot razlog za spremembo pa je navedla osebnega. S to odločitvijo sledi svojim starejšim sorojencem, ki so se prav tako odločili, da v javnosti ali uradno ne uporabljajo več očetovega priimka.

Angelina Jolie s 15-letno hčerko Vivienne na premieri muzikala The Outsiders FOTO: Profimedia

Vivienne je sicer že pred časom nakazala, da se želi predstavljati brez očetovega priimka. Leta 2024 je bila del gledališkega programa za broadwayski muzikal The Outsiders, pri katerem je sodelovala kot pomočnica producentke, navedena kot Vivienne Jolie in ne kot Vivienne Jolie-Pitt. Čeprav takrat ni bilo jasno, ali gre za uradno spremembo imena ali zgolj umetniško odločitev.

Ni prva v družini, ki opušča očetov priimek

Pred njo so se za enako potezo odločili že Shiloh, Maddox, Zahara in Knox. Njena sestra Shiloh je po dopolnjenem 18. letu vložila zahtevo za odstranitev priimka Pitt, ki jo je sodišče kasneje odobrilo. Tudi Zahara se v javnosti predstavlja kot Zahara Marley Jolie, Maddox pa je pri nekaterih projektih prav tako uporabljal samo mamin priimek. Edini od otrok, ki je še vedno v stiku z družino Pitt, je Pax, čeprav naj bi bili tudi ti odnosi krhki.

Angelina Jolie s petimi od svojih šestih otrok: Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox in Knox (na fotografiji odsoten sin Pax) FOTO: Profimedia

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se po več kot desetletju zveze razšla leta 2016, njuna ločitev pa je bila dokončno zaključena šele leta 2024 po večletnih pravnih sporih. Nekdanja zakonca o odločitvah svojih otrok javno nista veliko govorila. Po poročanju ameriških medijev naj bi Jolie predvsem želela, da otroci sami sprejemajo odločitve glede svojega imena in zasebnosti.