Energični Happy Ol' McWeasel tokrat z umirjeno balado

Happy Ol' McWeasel slovijo po svoji divji, neulovljivi, energični naravi, ki je ena izmed ključnih značilnosti njihovega benda. A tudi najbolj eksploziven band rad ponudi preobrat – in točno to s skladbo Somewhere ponujajo 'vizli'. Gre za akustično balado s subtilno in prefinjeno glasbeno linijo, ki jo dopolni tudi violončelo, saj se je sedmerici pri izvedbi skladbe začasno pridružil še osmi član Gorazd Strlič , prvi violončelist simfoničnega orkestra Opere in baleta Maribor.

In če smo od Happy Ol' McWeasel vajeni norčavih spotov, tudi na tem področju tokrat hodijo po drugi poti. Spot za skladbo Somewhere so posneli v mariborskem Sodnem stolpu z režiserjem Nikolajem Vodoškom in direktorjem fotografije Petrom Perunovićem. Band jima je dal pomembno nalogo – pripraviti video, ki jih predstavlja tam, kjer so glasbeniki doma – na odru, na koncertu, četudi brez občinstva. Nastal je drugačen vizualni izdelek, ki jih prikazuje v luči, kot jih nismo vajeni – surove, ranljive in umirjene.