Eni bo zlomil srce, drugo neskončno osrečil

Po dolgem, čustvenem in tudi dramatičnem popotovanju je sanjski moški Toni Šćulac prišel do finala, v katerem bo moral sprejeti končno odločitev. Med 23. dekleti je za finalistki izbral Stankico in Karolino. Obe čaka še zadnji zmenek in pogovor s Tonijevo mamo in sestro, ki mu bosta morda pomagali pri odločitvi.