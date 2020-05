Enoletni vnuk Robina Williamsa pokojnega dedka spoznava prek Aladina

"Z ženo Olivio sva razmišljala o tem, kako bi sinu predstavila mojega pokojnega očeta," je povedal Zak in dodal: "Zagotovo je najboljša pot predvajanje njegovih filmov in risank, pri katerih je sodeloval. Mickey je trenutno v obdobju, ko obožuje Aladina in ima v svoji sobi lik duha, ki mu je oče posodil glas."

Poslikave iz filmov in risank pokojnega Robina so po stenah otroške sobe, da Mickeyja dedek spremlja vsak dan. "V našem domu je veliko fotografij, velikokrat si ogledamo kakšen njegov film in zdi se mi, da je to način, da ga vnuk lahko vidi, spremlja vsak dan. Misliva, da je to lep in subtilen način, da v sinovo življenje vpeljeva pokojnega dedka. Želiva, da ga spozna skozi njegova dela in skozi najine zgodbe."

Sam sicer pravi, da ga je očetovstvo popolnoma spremenilo: "To je vloga, ki zahteva veliko časa in vložka. A nagrada, ki jo prejmeš je neprecenljiva. Zagotovo je vloga očeta nekaj najboljšega, kar se mi je zgodilo v življenju."