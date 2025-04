Epilog Sanjskega moškega Hrvaške: nihče ni našel ljubezni

Sanjski moški Hrvaške je šov, ki je zaznamoval konec letošnje zime, in zdi se, da se nekaj tednov po finalu še vedno govori o Šimetu in Milošu ter njunima izbrankama Vanji in Maidi. Kaj se je zgodilo, da smo v finalu gledali dva para, ki sta si bila resnično všeč, zdaj pa ljubezni med njimi ni več?

Maidi Ribič in Miloš Mičović FOTO: RTL Hrvaška icon-expand

Maidi najdlje ostala tiho: Najglasnejši niso vedno najbolj iskreni

Maidi Ribi, zmagovalka šova Sanjskega moškega Hrvaške, ki je na koncu četrte sezone osvojila srce Miloša Mićevića, je ponovno v središču pozornosti. Tokrat zaradi objave na Instagramu. Po daljšem molku je namignila, da bo kmalu povedala svojo plat zgodbe. "Vedno obstajata dve strani vsake zgodbe. Najglasnejši niso vedno tudi najbolj iskreni – pogosto so to tisti, ki najprej poskušajo prepričati sami sebe, nato še druge. Do zdaj sem izbirala tišino, dostojanstvo in mir, se izogibala prepiranju in želela ostati zunaj medijskega cirkusa. A ko se tvoje dostojanstvo začne uporabljati kot odskočna deska za promocijo drugih, je čas, da se sliši tudi druga stran zgodbe. Kmalu," je zapisala Maida na Instagramu.

Miloš predstavil svojo plat zgodbe

Na drugi strani je bil Miloš gost v nekem hrvaškem podcastu, kjer je skupaj s kreativno producentko oddaje Ivano Šimac in Šimom Elezom odkrito spregovoril o svojem odnosu z Maidi po koncu šova. Kot je povedal v našem POPkastu, je ponovno poudaril, da mu je bilo težko, ko je Barbaro poslal domov, in da je to delil z Maidi po tem, ko jo je izbral. "Mislil sem, da bova imela čas, da o vsem spregovoriva. A ko sem to omenil, sem začutil, da se je nekaj spremenilo. Kot da sem bil naenkrat z drugo osebo."

Dodal je, da mu Maida ni odkrito povedala, kaj jo muči, a je občutil distanco in spremembo v njenem vedenju. Miloš je razkril, da je njuna komunikacija sčasoma povsem zamrla: "Rekla je, da potrebuje čas, da si stvari razjasni, in to sem spoštoval. Nisem želel pritiskati, a preprosto – izginila je. Oglasila se je šele po mesecu dni, a takrat se je moje mnenje že spremenilo." Poudaril je, da v tem obdobju od nje ni prejel nobene razlage, niti sporočila podpore ali vprašanja, kako se počuti: "Ni bilo nobenega poskusa, da bi mi razložila, kaj se je zgodilo. Jaz pa sem bil takrat že v fazi, ko nisem več videl smisla v nadaljevanju komunikacije."

Vanja in Šime? Zgodba, ki je dobivala epilog na Tik Toku

Ko sta bila v našem POPkastu tako Šime kot Vanja, sta povedala, da se še vedno redno slišita in da počasi gradita odnos, iz katerega bi lahko zrasla iskrena ljubezen in odrasel odnos.

Vanja in Šime FOTO: VOYO icon-expand

Kako je zdaj? Najprej se je začelo na Tik Toku in Instagramu, kjer so se tekmovalke javljale v živo in odgovarjale na vprašanja oboževalcev. Kmalu je postalo jasno, predvsem pri Lauri na družbenih omrežjih, da je med njo in Šimetom nekaj več. Vanja je kmalu po naših POPkastih nehala slediti Splitčanu, on pa njej. Laura pa je v javljanjih v živo pojasnila, da ne bo odnehala. Kmalu se je med komentarji na Tik Toku začelo pojavljati vse več ljudi, ki so pisali, da je Šime Vanjo prevaral z Lauro, Slovenki pa govoril, da je pomembno, da odnos gradita počasi.

Kaj je res in kaj ne, nikoli ne bomo vedeli. Vemo pa, da je na vseh naslednjih gostovanjih Vanja povedala, da s Šimetom nikoli nista bila par, in ob tem prosila, naj je ne povezujemo več s 26-letnikom. Vanja je javno izrazila svoje razočaranje in povedala, da zgodbe z njim ne bo nadaljevala. Šime je pojasnil, da ni bil povsem iskren do nje, kar je še dodatno prizadelo Vanjo, ki je čutila, da ji ni bil zvest. To je sprožilo val komentarjev na TikToku, kjer so sledilci začeli razpravljati o tem, kaj se je res zgodilo med njimi in zakaj je prišlo do tega razkola.

Medtem pa je Laura na družbenih omrežjih razkrila, da je imela po koncu snemanja razmerje s Šimetom. Povedala je, da je z njim spala, in se pošalila, da bi Vanji svetovala, naj ga vpraša, zakaj je na našem POPkastu nosil majico, ki mu je skrivala vrat. To je sprožilo še več govoric in zmedo med oboževalci, ki so bili zmedeni, kako se je vse skupaj obrnilo. Zgodba je tako našla svoj epilog na TikToku, kjer so si sledilci izmenjavali mnenja in razmišljali o resničnih razlogih za vse te drame.