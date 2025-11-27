Eric Dane v seriji zaigral lik, ki prav tako trpi za boleznijo ALS

Eric Dane, ki je pred meseci sporočil, da se bori z neozdravljivo boleznijo ALS, je v seriji Brilliant minds zaigral bolnika, ki se bori z isto boleznijo. Gledalci in gledalke so bili nad njegovo igro v seriji navdušeni. "Jokal sem v vsaki sceni, v kateri je Eric igral to vlogo," je priznal eden od gledalcev.

Igralec Eric Dane se je pojavil v eni od epizod v seriji Brilliant minds, v kateri je zaigral gasilca z boleznijo ALS. V epizodi so osvetlili nekatere simptome omenjene bolezni, saj Daneov lik izgubi nadzor nad rokama, ob tem pa ima težave z dihanjem skozi cev. "V redu, nehal bom kaditi cigare," se je v seriji pošalil njegov lik.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia



Eric Dane je kljub bolezni zaigral v seriji Brilliant minds. icon-picture-layer-2 1 / 3

Po predvajanju epizode so se na družbenih omrežjih zvrstila mnoga sporočila podpore. "Jokal sem v vsaki sceni, v kateri je Eric igral to vlogo," je priznal eden od gledalcev. "Takšna čudovita epizoda, takšna čudovita scena! Njihova dinamika mi je bila absolutno všeč," je dodal drugi ob posnetku Daneja in Mädchen Amick, ki je odigrala njegovo nekdanjo ženo. ALS je degenerativna nevrološka bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači ter povzroča hromenje mišic. Od težav z gibanjem, prehranjevanjem in govorom do usodne okvare dihalnih mišic. Z ALS pri nas trenutno živi približno 160 bolnikov.