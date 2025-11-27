Eric Dane v seriji zaigral lik, ki prav tako trpi za boleznijo ALS

Igralec Eric Dane se je pojavil v eni od epizod v seriji Brilliant minds, v kateri je zaigral gasilca z boleznijo ALS. V epizodi so osvetlili nekatere simptome omenjene bolezni, saj Daneov lik izgubi nadzor nad rokama, ob tem pa ima težave z dihanjem skozi cev. "V redu, nehal bom kaditi cigare," se je v seriji pošalil njegov lik.
Po predvajanju epizode so se na družbenih omrežjih zvrstila mnoga sporočila podpore. "Jokal sem v vsaki sceni, v kateri je Eric igral to vlogo," je priznal eden od gledalcev. "Takšna čudovita epizoda, takšna čudovita scena! Njihova dinamika mi je bila absolutno všeč," je dodal drugi ob posnetku Daneja in Mädchen Amick, ki je odigrala njegovo nekdanjo ženo.
ALS je degenerativna nevrološka bolezen, ki prizadene živčne celice v možganih in hrbtenjači ter povzroča hromenje mišic. Od težav z gibanjem, prehranjevanjem in govorom do usodne okvare dihalnih mišic. Z ALS pri nas trenutno živi približno 160 bolnikov.
Dane, ki je zaslovel z vlogo zdravnika Marka Sloana v seriji Talenti v belem, je aprila sporočil, da tudi sam trpi za omenjeno boleznijo. Njegovo stanje se je v zadnjih mesecih poslabšalo do te mere, da mora biti na vozičku.
Njegova žena Rebecca Gayheart je pred časom priznala, da težka diagnoza močno vpliva na njuni hčerki, da pa jih je kot družino povezala. "Imamo nekaj profesionalnih terapevtov, ki nam pomagajo. Poskušamo imeti upanje ter vse skupaj početi z dostojanstvom, milino in ljubeznijo," je še dejala.
Dolgoletna zakonca sta sicer marca po sedmih letih preklicala ločitev. Zvezdnica je namreč februarja 2018 prvotno vložila zahtevo za ločitev od 52-letnika, pri čemer je kot razlog navedla nepremostljive razlike.
