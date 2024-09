Estonija: najdražja skandinavska serija o tragičnem potopu trajekta

Ustvarjalci, ki stojijo za serijo Estonijo – eno najdražjih skandinavskih dramskih serij vseh časov – so spregovorili o etičnih vprašanjih v zvezi s predstavo, ki osvetljuje tragedijo, ki je terjala življenja 850 ljudi. Režiser Måns Månsson, čigar pretekle zasluge vključujejo Černobil in Snabba Cash, je potop križarke opisal kot "popolno nacionalno travmo", ki se ji je treba lotiti z največjo možno mero občutljivosti, glede na to, da oblasti še vedno preiskujejo 30 let pozneje. "Skandinavci se ponavadi ne ukvarjamo z vojnami, zato redkokdaj pride do takšnih izgub," je povedal za Deadline.