Ethana Hawka je motilo, da ga je Robin Williams na snemanju spravljal v smeh

Ethan Hawke se je v govoru na filmskem festivalu Karlovy Vary ob prejemu nagrade za posebne dosežke v filmskem svetu, spominjal, kako je potekalo sodelovanje z Robinom Williamsom, ko sta skupaj zaigrala v filmu Društvo mrtvih pesnikov.

"Mislil sem, da me Robin sovraži. Imel je navado, da se je na snemanju nenehno šalil. Pri 18 letih je bilo to zame neverjetno nadležno. Ni nehal in smejal sem se vsemu, kar je naredil," je povedal občinstvu.

V nadaljevanju je povedal, da razume, zakaj ga je Robin spravljal v smeh: "Bila je scena v filmu, ko me spontano spodbudi, da pred razredom preberem pesem. Na koncu je v šali dejal, da ga je to zelo prestrašilo. Takrat sem mislil, da se šali. Ampak, ko odraščam se zavedam, da je nekaj zastrašujočega v resnosti mladih, v njihovi silovitosti. To je zastrašujoče, da si oseba, kakršna oni menijo, da si. Robin je bil to zame," je iskreno priznal igralec.

Kljub temu, da je Robin med snemanjem kultnega filma Ethanu povzročal nekaj težav pri ohranjanju resnega obraza, se mu je na koncu dobro oddolžil. Zvezdnik je namreč povedal, da je zanj zastavil dobro besedo pri filmskem agentu. Ta ga je namreč poklical in mu dejal: "Robin Williams mi je rekel, da boš imel zelo uspešno kariero," in tako sta začela sodelovati.