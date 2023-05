Eva Longoria: Moški lahko režira film za 200 milijonov, jaz ne morem

"Težava je v tem, da če ta film doživi neuspeh, bodo ljudje takoj sklepali, da zgodbe Latinoameričanov niso uspešne. Ženske režiserke pač niso uspešne, bodo še dejali. Me ne dobimo veliko priložnosti. Belopolti moški lahko režira film za 200 milijonov, ne uspe in dobi drug projekt, kar je težava. Jaz dobim eno priložnost, delam dvakrat več, dvakrat hitreje in za dvakrat manjši denar," je še dodala igralka, ki se preizkuša v vlogi režiserke.

"Na snemanje filma nosiš generacijske travme. To me je podžgalo. Bila sem odločna, da mi bo uspelo," je poudarila 48-letnica, pohvalila pa jo je tudi dr. Stacy L. Smith, profesorica in raziskovalka na Univerzi v Južni Kaliforniji, in dejala, da se je Longorieva odločila za ta pomemben korak, in ob tem pojasnila, katere skupine vključuje tako imenovani Seznam vključitev: "To je bil plod skupnega sodelovanja in ljudi, ki so uspešni na velikih platnih, ko pride do zastopanja raznih kategorij, kot so spol, rasa, etničnost in spolna usmerjenost, ter ljudi z raznimi invalidnostmi in starejših od 65 let."

"Pomembna je metrika, s katero se meri uspeh," je pa je ob tem povedala Longorieva in dodala, da se studii in televizijske mreže trepljajo po hrbtih in si govorijo, da so podvojili število žensk za kamero: "Šli so iz ene na dve. Kar tehnično res pomeni, da so podvojili število, a sta kljub temu še vedno samo dve ženski. Prav zato je pomembno, kako merimo uspeh. Če za metriko uporabimo vključenost, res lahko zaploskamo ljudem, ki delajo na pravi način."