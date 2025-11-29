Eva Longoria: Ne obžalujem poznega materinstva

Priljubljena igralka Eva Longoria , ki je zaslovela kot Gabrielle Solis v seriji Razočarane gospodinje , je prvič postala mati pri svojih 43. letih. V nedavnem intervjuju je za tuje medije povedala, " da je bil to popoln čas," saj je pred tem " v svoji karieri naredila vse, kar je morala in želela."

Longoria se je leta 2018 razveselila svojega prvega otroka, sina Santiaga, ki ima danes sedem let. Čeprav se je večji del javnosti obregal ob dejstvo, da je povila prvega otroka pri 43. letih, je Eva preprična: "V svojih štiridesetih ima človek veliko več modrosti in tudi potrpljenja. Pred tem se je tako dolgo časa vse vrtelo samo okoli mene." K temu je dodala: "Štirideset let življenja sem se posvečala le sebi, zato sem bila resnično blagoslovljena, da sem imela otroka pozneje v življenju. Potovala sem in naredila vse, kar sem morala za svojo kariero. Zdaj je vse, kar počnem le pika na i in to lahko počnem s svojim sinom."

50-letna igralka se je prvorojenca razveselila dve leti po poroki s svojim možem Josejem Bastonom in ne skriva, da od tedaj živi predvsem za svojo družino: "Moja družina je moja prioriteta, tudi ko gre za kariero."