Eva Longoria razkrila, kako je režirati Kim Kardashian

Eva Longoria je povedala, da film spremlja skupino najboljših prijateljic iz srednje šole, ki jih igrajo Nikki Glaser , Fortune Feimster in Brenda Song . Prijateljice se znova srečajo v Las Vegasu, kjer njihove načrte za konec tedna prekriža privlačna neznanka, ki jo igra 46-letna Kim Kardashian . "Trenutno smo v postprodukciji. Pravzaprav bomo ta teden dokončno zaključili montažo, premiera pa bo spomladi prihodnje leto," je Longoria povedala za revijo People .

"Zelo sem navdušena, saj smo se neizmerno zabavali. Kim je čudovita sodelavka. Je res dobra prijateljica in sodelovati z njo je bilo izjemno zabavno. V filmu imamo res izjemno igralsko zasedbo, zato smo se na snemanju odlično zabavali," je povedala. Film The Fifth Wheel je drugi režijski projekt Eve Longoria po filmu Flamin' Hot iz leta 2023, ki pripoveduje zgodbo o nastanku pikantnih prigrizkov Flamin' Hot Cheetos.

Na vprašanje, kako je bilo vsak dan delati v družbi toliko zabavnih ljudi, je Longoria odgovorila: "Naj vam nekaj povem. Zelo težko je bilo, da se ne bi vsak dan imeli odlično." Delo pri filmu The Fifth Wheel je že pred tem opisala kot "sanjsko službo" in razkrila, da je snemanje trajalo le tri mesece. "Gre za veliko, drzno žensko komedijo, ki je sodobna in odraža današnji čas."