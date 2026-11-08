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Eva Longoria razkrila, kako je režirati Kim Kardashian

Los Angeles, 08. 11. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kim Kardashian in Eva Longoria

Zvezdnica Razočaranih gospodinj Eva Longoria trenutno zaključuje nov film, kjer pa ne bo stopila v igralske čevlje, temveč sedla na režiserski stolček. 51-letnica je nedavno spregovorila o projektu in dejstvu, da v njem režira svojo dobro prijateljico Kim Kardashian, novinko v igralskem svetu.

Eva Longoria je povedala, da film spremlja skupino najboljših prijateljic iz srednje šole, ki jih igrajo Nikki Glaser, Fortune Feimster in Brenda Song. Prijateljice se znova srečajo v Las Vegasu, kjer njihove načrte za konec tedna prekriža privlačna neznanka, ki jo igra 46-letna Kim Kardashian. "Trenutno smo v postprodukciji. Pravzaprav bomo ta teden dokončno zaključili montažo, premiera pa bo spomladi prihodnje leto," je Longoria povedala za revijo People.

Eva Longoria
Eva Longoria
FOTO: Profimedia

"Zelo sem navdušena, saj smo se neizmerno zabavali. Kim je čudovita sodelavka. Je res dobra prijateljica in sodelovati z njo je bilo izjemno zabavno. V filmu imamo res izjemno igralsko zasedbo, zato smo se na snemanju odlično zabavali," je povedala. Film The Fifth Wheel je drugi režijski projekt Eve Longoria po filmu Flamin' Hot iz leta 2023, ki pripoveduje zgodbo o nastanku pikantnih prigrizkov Flamin' Hot Cheetos.

Na vprašanje, kako je bilo vsak dan delati v družbi toliko zabavnih ljudi, je Longoria odgovorila: "Naj vam nekaj povem. Zelo težko je bilo, da se ne bi vsak dan imeli odlično." Delo pri filmu The Fifth Wheel je že pred tem opisala kot "sanjsko službo" in razkrila, da je snemanje trajalo le tri mesece. "Gre za veliko, drzno žensko komedijo, ki je sodobna in odraža današnji čas."

Kim Kardashian
Kim Kardashian
FOTO: AP

"Kim je osrednji steber filma," je še delila Longoria. "Neizmerno smo se zabavali. S Kim sva prijateljici že 25 let in ko sem dobila delo pri filmu, je rekla: 'O, hvala bogu, Eva ve, da sem zabavna.' In res je – neverjetno je zabavna. Komaj čakam, da ves svet vidi, kako odlična je v tem filmu, in upam, da bo to spodbudilo nastanek še več komedij z ženskami v glavnih vlogah."

Ko se je spominjala svojih najljubših trenutkov s snemanja, je Longoria dodala: "Najlepše je bilo preprosto sedeti, klepetati in se šaliti s Kim in drugimi. Nikki je zelo globoka oseba. Ima neverjeten vpogled v stvari in je modra za svoja leta. Zelo rada sem samo sedela in se pogovarjala z njimi. Fortune pa je pravi sonček – biti v njeni družbi je čisti užitek. Vsak dan smo se neprestano smejali."

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