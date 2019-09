Feniks: Skrivnostni umori in zapleteni liki, ki se borijo z demoni preteklosti

Pokrajine Brabant, območja, ki leži na meji med Nizozemsko in Belgijo, se drži zelo slab sloves. Vse od leta 2014 se preiskovalni organi borijo proti zlorabi drog. Tako je bilo uničenih že 842 kmetij konoplje, uničili so 50 laboratorijev za droge in odkrili 47 skladišč za sintetične droge. V enem letu naj bi tako zasegli tudi več kot 645.000 tablet ekstazija, je na začetku leta poročal nizozemski HP/De Tijd.

Pokrajina je prežeta s kriminalom, zločinom, skorumpiranostjo in znana kot največja proizvajalka ekstazija na svetu. Tako je zelo 'hvaležen' material za filme in serije. In ravno to kriminalno dogajanje je bilo odločilno za vzhajajočo zvezdo nizozemskega filma in televizije, režiserja Shariffa Korverja: "Odraščal sem med dvema državama: skorumpirano, vročekrvno Venezuelo in dobro organizirano, z logiko prepojeno Nizozemsko. Ko sem ugotovil, da ima tudi Nizozemska svojo Južno Ameriko, sem takoj vedel, da želim iz tega nekaj narediti," je dejal v enem od intervjujev.

"Tako sem prišel v Brabant. Pod fasado udobja in katoliške topline tam namreč leži neverjetno skorumpiran zločinski svet, zaradi katerega je Brabant dobil tudi naziv največji proizvajalec ekstazija na svetu. Postavitev zgodbe v to regijo, tik na meji z belgijskim mestom Antwerpnom, mi je dala priložnost, da upodobim skupnost s svojimi moralnimi pravili in prepričanji," je še dodal.