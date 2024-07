Fenomen Barbenheimer: zgodba o poletju in polnih kinodvoranah

Mineva leto dni, odkar je svet zajel fenomen Barbenheimer – hudomušna skovanka besed Barbie in Oppenheimer, dveh filmov, ki sta ljudi po vsem svetu znova zvabila v kinematografe. Na eni strani komedija o ikonični lutki, ki se je sicer izkazala za veliko več, kot le to, na drugi strani pa filmska drama o očetu atomske bombe. Temi, ki na prvi pogled nista imeli prav nič skupnega, sta se morda ravno zaradi tega tako dobro ujeli.

Trendi okoli obeh filmov ne bi mogli biti bolj drugačni. Na eni strani povsem rožnata estetika, na drugi pa temačni toni so bili kot voda na mlin uporabnikom na spletu, ki so fenomen hitro vzeli za svojega in razpravljali o najboljšem vrstnem redu gledanja filmov, oblekah, ki so za obisk dvorane 'primerne' ter seveda o tem, kateri film je boljši ter bolj vreden medijskega pompa. Na spletu je bilo na račun Barbenheimerja ustvarjenih nešteto viralnih šal.