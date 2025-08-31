Svetli način
Festival evropskega filma Brežice: Navdušili zgodbi Predina in Zavca

Brežice, 31. 08. 2025 21.13 | Posodobljeno pred 1 uro

Alen Podlesnik , E.K.
Brežice postajajo nova filmska destinacija. Na grajskem dvorišču, med vinorodnimi griči in termalnimi vrelci se je sinoči, s projekcijama Predinovega Praslovana in Zavčeve 13. runde, sklenil drugi Festival evropskega filma Brežice.

Filmski festival v Brežicah je bil le vprašanje časa, pravijo organizatorji, ki so ponosni na bogato posavsko filmsko zgodovino. "Ideja je, da pokažemo vrhunske, kakovostne filme. Tukaj so se sprehajala velika imena," je dejal Aleš Pavlin, filmski producent in ustanovitelj FEF Brežice.

Mladi festival sta sinoči zaprla filma dveh nefilmarjev - Praslovan, dokumentarec o Zoranu Predinu in 13. runda, kratki film o življenjskih borbah Dejana Zavca. "Boks je plemenit šport, v katerem veljajo pravila in meni je bil film všeč. Poznam njegovo zgodbo, če drži, da bo režiser potem posnel še pravi celovečerni film, se že veselim," je dejal glasbenik in pisatelj Zoran Predin. "Jaz bom čisto iskren, jaz pravzaprav niti nisem vedel, kako zelo velik človek in ustvarjalec je Zoran. Kaj, vse je počel in na kakšen način - vau," je dejal nekdanji boksar Dejan Zavec.

Predinov Praslovan je ob zaključku prejel tudi nagrado občinstva, podelili pa so tudi nagrado za posebne dosežke. "Uspelo nam je nekaj, kar pri prvem filmu malokomu. Vsaka nagrada, ki jo osvojimo na začetku, nam zelo veliko pomeni, to je veter v naša jadra. Posebno je. Slovenija je moja druga, da ne rečem prva država, zato mi ta nagrada veliko pomeni. Lepo mi je, da sem bil včeraj tukaj s svojo hčerko in ženo Nikolino, da bom imel lep spomin na stara leta," je povedal Aleksa Balašević, filmski producent in prejemnik nagrade za posebne dosežke.

Film Festival evropskega filma Brežice Zoran Predin Dejan Zavec
