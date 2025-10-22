Svetli način
Film/TV

28. FSF Portorož odprla premierna projekcija filma Skriti ljudje

Portorož, 22. 10. 2025 21.02

Alen Podlesnik , E.K.
V portoroškem Avditoriju so uradno odprli 28. Festival slovenskega filma. Obiskovalci festivala si bodo do konca tedna lahko ogledali kar 101 film, v nedeljo pa bodo na slavnostnem zaključku podelili tudi najbolj prestižne slovenske filmske nagrade vesna.

28. Festival slovenskega filma prinaša 101 film, od katerih se jih bo 69 predstavilo v tekmovalnem programu."Veseliti se moramo vsakega filma, tudi študentskih filmov, predvsem pa celovečernih igranih, ki prinašajo nove zgodbe," je dejala direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar.

Odprtje festivala je sklenila premierna projekcija celovečernega filma Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja, ki je plod dela slovenskih in islandskih filmskih ustvarjalcev.

"Islandci so zakon, samo toliko povem. Film je tudi po njihovi zaslugi zelo zanimiv. Zelo sem vesel, da je film otvoritveni na festivalu, kar pomeni verjetno, da ni najslabši od vseh, ki bodo letos," je povedal režiser filma Skriti ljudje Miha Hočevar.

"To sta dve zelo majhni državi in je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo zgodilo to sodelovanje. Zelo mi je tudi všeč, ker je sama vsebina tega filma to primerjanje oziroma fore okrog tega, koliko smo majhni," je dejal glavni igralec filma Skriti ljudje Luka Marčetič.

Kljub temu da sta slovenska in islandska filmska ekipa skupaj preživeli kar nekaj časa, pa naši ustvarjalci priznavajo, da njihovo znanje islandščine ni nič bogatejše. "Ne, ker je absolutno pretežko, mi smo pa njih naučili: 'Eno pivo prosim'," je priznal Hočevar.

