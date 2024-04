Festival v Cannesu bo letos odprla komedija Drugo dejanje

Letošnji filmski festival v Cannesu, ki se bo začel 14. maja, bo odprla komedija z naslovom Le Deuxieme Acte (Drugo dejanje), v katerem igra Lea Seydoux . V najnovejšem filmu priznanega francoskega režiserja Quentina Dupieuxa , ki se je uveljavil kot zvezdnik absurdnih komedij, bosta nastopili še dve veliki imeni francoskega filma, Vincent Lindon in Louis Garrel . 49-letni režiser, ki se je v 17 letih podpisal pod režijo 13 filmov, je sicer po svetu bolj znan kot zvezdnik elektronske glasbe pod imenom Mr. Oizo .

Za film ob odprtju festivala, ki bo letos trajal do 25. maja, so kot že nekaj zadnjih let izbrali francoski film, ki bo hkrati predvajan po vsej Franciji. Letos bo žiriji za filme, ki se bodo potegovali za glavno festivalsko nagrado, zlato palmo, predsedovala režiserka Greta Gerwig. Celoten seznam filmov 77. izdaje prestižnega festivala bodo objavili 11. aprila.