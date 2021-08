Na televiziji bomo gledali še enega postavnega moškega. Razkrivamo nov obraz in novo oddajo. Prihaja Filip Flisar, ki ne bo smučal, ampak kuhal. In to za vas, saj bo prišel skoraj v vsako slovensko vas. Filip Flisar bo z namazanim jezikom in ostrim nožem v oddaji Kuhinja na kolesih obiskal lokalne kuharje in kuharice goriške regije.