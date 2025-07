Filip Juričić: Najboljši nasvet sem dobil od očeta, in sicer naj ne pijem

Hrvaški igralec Filip Juričić, znan po vlogah v priljubljenih hrvaških televizijskih serijah, trenutno navdušuje v seriji V dobrem in slabem, ki jo med tednom lahko spremljamo na POP TV. V enem od intervjujev je spregovoril o svoji vlogi v seriji, izzivih igralskega poklica in osebnem življenju.

Filip Juričić je vlogo Veljka Sriće v seriji V dobrem in slabem prejel preko avdicije, na kateri se je počutil samozavestno in prepričano, da je svojo nalogo opravil dobro. Ob tem je izrazil veselje, da je bil izbran prav on, saj je že od začetka verjel v projekt.

Filip Juričić v seriji V dobrem in slabem igra Veljka. FOTO: POP TV icon-expand

"Imel sem srečo, da se je produkcija odločila prav zame. Vlogo sem sicer dobil prek avdicije, in to takšne, kjer sem se, kar redko rečem, res odlično počutil in imel dober občutek, da sem svoje delo opravil dobro. Takoj mi je bila všeč celotna ideja, celoten projekt, pa tudi priložnost, da igram lik, ki je nekoliko starejši. Vesel sem, da je ta vloga našla pot do našega občinstva," je za Novi list povedal Filip. Njegov lik, Veljko, ni tipični junak brez napak, temveč človek z resničnimi težavami – boleznijo, bigamijo in težavami na delovnem mestu. Juričić opisuje Veljka kot šarmantnega in simpatičnega moškega, ki kljub življenjskim izzivom ohranja optimizem in vztraja v težkih trenutkih: "Je človek iz mesa in krvi, šarmanten in všečen, prepričan, da se bo v življenju vse nekako obrnilo na bolje. Ko pridejo najhujši trenutki, ne obupa; ima trenutke krize, a vedno vztraja. Tako se je igral s temi ženskami, brez kakršne koli predpostavke, da bi koga prizadel. Mislim, da je v seriji zgodba zagotovo nekoliko milejša, kot je bila v življenju, glede na to, da je temeljila na resničnem dogodku."