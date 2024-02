Filip noče otrok, a pravi: Nima smisla biti z žensko, ki noče otrok

V hrvaškem šovu Brak na prvu, kjer spremljamo tudi slovensko tekmovalko Tino Blašković, ki so jo strokovnjaki poročili z Brazilcem Tiagom, spremljamo še pet drugih novoporočenih parov. Med drugim tudi 32-letnega Filipa, sicer taksista in zagrizenega 'fitneserja'. Filip je tekom prvih nekaj epizod že nasmejal s svojimi izjavami, nekatere gledalke pa so nad njegovim razmišljanjem tudi zgrožene.

OGLAS

Filipa Belića, 32-letnega taksista, so strokovnjaki šova Poroka na prvi pogled: Hrvaška, ki ga lahko spremljate na VOYO, poročili z nasmejano in energično Tamaro Razum. Filip je že takoj na poroki, kjer je prvič videl svojo bodočo ženo, rekel ''Nič ne bo'', ker naj bi takoj videl, da to ni dekle zanj. Povedal je, da mu niso všeč njeni zobje, da je zanj preveč energična in odprta, da mu ni všeč, da ima tetovažo, ki se jo vidi, ne glede na to, kako je oblečena in da dekleta s takšno tetovažo (napis pri ključnici) ne bi nikoli predstavil svoji babici. Je pa dodal, da bi bil vesel, če bi našel dekle, ki bi bilo vsaj malo podobno njegovi babici – da bi mu kuhala, prala oblačila in likala.

Filip Belić FOTO: VOYO icon-expand

Kasneje je povedal, da je Tamaro sicer vzljubil, da se z dekletom še nikoli ni tako odprto pogovarjal, kot se z njo, da pa do nje čuti zgolj bratsko ljubezen. "Nič skupnega nimava, sva kot brat in sestra, državljanstvo imava enako!" se je na prvi skupni večerji parov pošalil Filip iz hrvaškega šova Brak na prvu. Pred odhodom na to večerjo se mu je Tamara prikupila, daj mu je zlikala srajco, v izjavi pa je povedal: "Punce so dandanes precej lene in mislim, da imajo previsoka mnenja o sebi in da so mimo časi, ko bi one morale čistiti, narediti kaj po hiši. Če katera rada kuha, pere, dela kar koli v hiši, je to dandanes za pohvaliti."

Filip je bil s Tamaro najbolj zadovoljen, ko mu je zlikala srajco. FOTO: VOYO icon-expand

V novem tednu je pred kandidati nekaj izzivov, da se bolje spoznajo med seboj in da vidijo, kakšne vrline ima njihov partner oziroma partnerica. Filip in Tamara sta morala razporejati vrednote, kot so spolni odnosi, otroci, kariera, denar in podobno. Med izzivom je povedal, da sta mu najpomembnejša videz in spolni odnosi. Otroci pa najmanj pomembni. "Najbolj pomemben mi je videz. Malo sem površinski, ampak tak sem. Oseba, s katero želim biti, mora biti videti dobro. Sem površen, ampak mislim, da smo vsi, saj vsi najprej opazimo zunanjost, šele nato notranjost," je povedal in otroke postavil na zadnje mesto: "Pred tem moram urediti še nekaj stvari. Ne mudi se mi. Rad imam otroke, a se mi res ne mudi." K temu pa pristavil, da mu je pomembno, če si njegova izbranka želi otroka: "Nima smisla biti z žensko, ki si ne želi otrok."

Felip Belić FOTO: VOYO icon-expand

Hkrati pa se je kar malo prestrašil, ko je Tamara na vrh dala otroke, in dodal, da on trenutno še ni tam. Da če bi zdaj bil s takšno žensko, bi nenehno čutil pritisk, da mora otroke imeti tudi on. Tina in Tiago ocenjevala ostale kandidate Slovenka in Brazilec pa sta dobila drugačen izziv. Razporediti sta morala ostale kandidate nasprotnega spola od najbolj do najmanj privlačnega. Tako je Tiago ocenjeval ostala dekleta, Tina pa ostale ženine. Čeprav sta se bala, da bo prišlo do kakšnih ljubosumnih izpadov, sta se o zadevi lepo pogovorila in se strinjala z mnenji drugega. Na koncu sta morala na to lestvico razporediti še drug drugega. Na katero mesto sta se uvrstila? Preverite na VOYO.