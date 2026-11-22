Osrednjo nagrado 37. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe – vodomca, ki jo mednarodna žirija podeljuje najboljšemu filmu iz sklopa Perspektive, je prejel film 17 režiserke Kosare Mitić. Žirijo je prepričala pretresljiva pripoved o odraščanju najstnice v svetu, v katerem so mladi pogosto prepuščeni sami sebi, brez ustrezne opore in razumevanja. V obrazložitvi so izpostavili izjemno intimno filmsko govorico, ki gledalca z bližnjimi posnetki potegne v protagonistkin notranji svet, ter briljantno igro glavne igralke. Film so označili za surovo, čustveno in katarzično popotovanje, ki presega običajno zgodbo o odraščanju ter simbolično odslikava razpad širše družbe. Isti film je prejel tudi nagrado FIPRESCI, ki jo podeljuje mednarodno združenje filmskih kritikov in novinarjev. Kritike je prepričal predvsem s pomembnostjo obravnavane teme, neizkoriščanjem travmatičnih prizorov za poceni šokantnost in pogumnim nastopom glavne igralke Eve Kostić v njeni debitantski vlogi.

Film 17 Kosare Mitić ki je prejel nagrado vodomec za najboljši film in nagrado FIPRESCI. FOTO: Liffe

Nagrado za najboljši kratki film je prejela Nihče ni nič rekel režiserke Tamare Todorović. Žirija je izpostavila njegovo napeto in psihološko natančno raziskovanje starševske odgovornosti, kolektivne krivde ter tanke meje med nedolžnostjo in nasiljem. Film odpira neprijetna vprašanja o vzgoji, družinski odgovornosti in molku, ki lahko ob soočenju z nasiljem preraste v obliko sostorilstva. Posebno omembo je žirija namenila animiranemu filmu Marčevska zima režiserke Natalije Mirzoyan. Vizualno izjemno delo z mojstrsko animacijo lutk in izrazitimi metaforami prikazuje izkušnjo političnega izgnanstva, strah in nemoč ljudi, ujetih v vojno. Žirijo je prepričalo predvsem to, kako film velike politične in zgodovinske okoliščine prevede v intimno človeško izkušnjo.

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Nagrado mladinske žirije Kinotrip je osvojil film La Gradiva režiserke Marine Atlan. Mladi žiranti so med petimi nominiranimi filmi izbrali delo, ki jih je najbolj prepričalo z naravnim, poglobljenim in nekarikiranim prikazom likov ter njihovih medsebojnih odnosov. Posebej so poudarili večplastnost filmskih oseb, ki delujejo izjemno živo in pristno, ter dolge kadre, s katerimi režiserka gledalcu omogoča, da se z njimi poveže in jih zares razume. Subtilna vizualna govorica in premišljeno umeščeni detajli so po oceni mladinske žirije ustvarili prepričljiv portret njihove generacije, nekakšen kristalni odsev mladostniške izkušnje.

Divji konj številka devet z Johnom Malkovichem je bil med razprodanimi filmi. FOTO: Liffe

Nagrado žirije Art Kino Mreže Slovenije je prejel film Pogled nazaj japonskega režiserja Hirokazuja Kore-ede. Žirijo je ganil njegov pretanjen portret prijateljstva, ustvarjalnosti, izgube in odnosov, ki nas zaznamujejo tudi takrat, ko se življenjske poti razidejo. Film skozi intimno zgodbo o umetniškem izražanju in medsebojnem navdihu opominja, da se ne smemo ujeti v neskončno obžalovanje in razmišljanje o tem, kaj bi bilo, če bi bilo, temveč moramo znati ceniti vse lepo, kar so nam odnosi prinesli. Kore-eda je prepričal z značilno zadržano režijo, občutkom za podrobnosti in sposobnostjo, da iz vsakdanjih trenutkov, tišine in drobnih gest ustvari globoko čustveno pripoved. Žirija je soglasno poudarila njegovo humanistično občutljivost ter sporočilo, da ljudje, ki so zaznamovali naše življenje, ostajajo z nami skozi naš način razmišljanja in ustvarjanja.

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Občinstvo je svojega favorita izbralo z glasovanjem za nagrado zmaj, ki je tokrat pripadla filmu Zelene oči (režija: Fanny Liatard in Jérémy Trouilh). Film je prejel najvišjo povprečno oceno gledalcev, in sicer 4,62, s čimer je postal nesporni zmagovalec občinstva. Nagrada je tako še enkrat pokazala, da festivalsko občinstvo poleg izbora strokovnih in mladinskih žirij pomembno sooblikuje festivalski utrip ter s svojimi glasovi opozarja na filme, ki so najbolj prepričali.

Filmu Zelene oči je pripadla nagrada zmaj, za katero je glasovalo občinstvo. FOTO: Liffe

37. Liffe v številkah